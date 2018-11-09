Детский шахматный турнир прошел в рамках женского чемпионата мира в Ханты-Мансийске

«В здании Югорской шахматной академии состоялся блиц- турнир, приуроченный к чемпионату мира. [На соревнования заявились] более 60 участников от 6 до 17 лет. Турнир проводился по швейцарской системе в девять туров», — сказали в пресс-службе.

Соревнования проводились с целью популяризовать шахматы в Югре, повысить спортивное мастерство шахматистов и привлечь болельщиков на чемпионат мира по шахматам среди женщин.

По словам 13-летней участницы Лианы Гимрановой, она болела за спортсменку из Югры Ольгу Гирю, которая не смогла выйти во второй раунд чемпионата. «Я занимаюсь шахматами с шести лет. Мне очень нравится Ольга Гиря, потому что она наша землячка. Очень жаль, что она выбыла, но думаю, на следующей Олимпиаде она всех обыграет», — процитировала пресс-служба юную шахматистку.