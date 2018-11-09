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15:13 (мск), источник: ТАСС

Детский шахматный турнир прошел в рамках женского чемпионата мира в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноября. /ТАСС/. Детский турнир по блицу в рамках чемпионата мира по шахматам среди женщин состоялся на площадке Югорской шахматной академии в Ханты- Мансийске. Участие в соревнованиях приняли более 60 ребят, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе чемпионата.

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«В здании Югорской шахматной академии состоялся блиц- турнир, приуроченный к чемпионату мира. [На соревнования заявились] более 60 участников от 6 до 17 лет. Турнир проводился по швейцарской системе в девять туров», — сказали в пресс-службе.

Соревнования проводились с целью популяризовать шахматы в Югре, повысить спортивное мастерство шахматистов и привлечь болельщиков на чемпионат мира по шахматам среди женщин.

По словам 13-летней участницы Лианы Гимрановой, она болела за спортсменку из Югры Ольгу Гирю, которая не смогла выйти во второй раунд чемпионата. «Я занимаюсь шахматами с шести лет. Мне очень нравится Ольга Гиря, потому что она наша землячка. Очень жаль, что она выбыла, но думаю, на следующей Олимпиаде она всех обыграет», — процитировала пресс-служба юную шахматистку.

В чемпионате мира принимают участие 64 шахматистки из 28 стран. Среди них — действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь. От России в турнире продолжают участие Алиса Галлямова, Екатерина Лагно, Наталья Погонина, Александра Костенюк и Валентина Гунина.

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