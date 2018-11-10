Карлсен и Каруана сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам
ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.
ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.
Действующий чемпион мира Карлсен играл черными фигурами и имел преимущество на протяжении большей части партии, которая завершилась на 113-м ходу. Следующая партия состоится в субботу.
Матч проходит в Лондоне с 9 по 28 ноября и состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. После каждых двух партий запланирован выходной день, после шестой партии соперники поменяются цветами. В случае ничейного счета после 12 партий назначается тай- брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон —