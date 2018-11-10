Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз0
Коламбус Блю Джэкетс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
9.11
Леванте1
Реал Сосьедад3
Футбол. Зарубежный
9.11
Лилль0
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
9.11
Ганновер-962
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
9.11
Фрозиноне1
Фиорентина1
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Тюмень
Футбол. Премьер-лига
9.11
Арсенал Т2
Анжи0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор
Авангард К
Хоккей. Европа
14:00
Швеция
Россия
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Армавир
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Шинник
Футбол. Зарубежный
15:00
Львов
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид
Эйбар
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» спасся в гостевом матче с «Бордо
8«Спартак» и «Рейнджерс» забили семь мячей в Москве
01:42 (мск), источник: ТАСС

Карлсен и Каруана сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Наверх
Источник: Reuters

Действующий чемпион мира Карлсен играл черными фигурами и имел преимущество на протяжении большей части партии, которая завершилась на 113-м ходу. Следующая партия состоится в субботу.

Матч проходит в Лондоне с 9 по 28 ноября и состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. После каждых двух партий запланирован выходной день, после шестой партии соперники поменяются цветами. В случае ничейного счета после 12 партий назначается тай- брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

 "Он был настоящим русским богатырем"
Почему чемпионат мира может остаться без звезд футбола
«Спартак» заплатит «Арсеналу» 3,2 млн евро за переход Кононова
Чемпионат России по футболу продолжится в субботу тремя матчами
СМИ: «Зенит» требует 30 миллионов евро у «Милана»
Россияне вышли в финал Межконтинентального кубка
Футболисты тульского «Арсенала» одержали победу над «Анжи»
Орлов: Французский середняк работает с мячом лучше «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь