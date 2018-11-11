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19:05 (мск), источник: ТАСС

Россиянки Костенюк и Лагно вышли в четвертьфинал чемпионата мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Российские шахматистки Александра Костенюк и Екатерина Лагно пробились в ¼ финала чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионка мира — 2008 Костенюк в третьем раунде встречалась с бронзовым призером мирового первенства 2015 года индийской шахматисткой Харикой Дронавалли. Две классические партии завершились вничью, на тай-брейке сильнее оказалась россиянка.

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Лагно также сумела пробиться в следующий раунд по итогам тай-брейка, она играла против соотечественницы и вице-чемпионки мира — 2015 Натальи Погониной.

В четвертьфинале Костенюк сыграет с украинкой Анной Музычук, соперницей Лагно станет китаянка Лэй Тинцзе, оказавшаяся сильнее россиянки Алисы Галлямовой.

Россиянка Валентина Гунина проиграла в третьем раунде соревнований Гулрухбегим Тохирджоновой из Узбекистана.

В чемпионате мира стартовали 64 шахматистки из 28 стран. Соревнования проходят по нокаут-системе. Турнир завершится 23 ноября.

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