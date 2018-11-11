Россиянки Костенюк и Лагно вышли в четвертьфинал чемпионата мира по шахматам

Чемпионка мира — 2008 Костенюк в третьем раунде встречалась с бронзовым призером мирового первенства 2015 года индийской шахматисткой Харикой Дронавалли. Две классические партии завершились вничью, на
Лагно также сумела пробиться в следующий раунд по итогам
В четвертьфинале Костенюк сыграет с украинкой Анной Музычук, соперницей Лагно станет китаянка Лэй Тинцзе, оказавшаяся сильнее россиянки Алисы Галлямовой.
Россиянка Валентина Гунина проиграла в третьем раунде соревнований Гулрухбегим Тохирджоновой из Узбекистана.
В чемпионате мира стартовали 64 шахматистки из 28 стран. Соревнования проходят по