Накамура выиграл турнир по рапиду в Индии, Карякин — шестой

По итогам девяти партий он набрал 6 очков. Хозяин соревнований Пентала Харикришна и представитель Армении Левон Аронян отстали от победителя на 0,5 балла. Российски гроссмейстер Сергей Карякин в заключительный день турнира победил Харикришну, проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову и сыграл вничью с Накамурой. Сергей, набрав 4,5 очка, расположился на шестой позиции.

В 2016 году Карякин участвовал в матче за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. 12 партий, проходивших с классическим контролем времени, закончились со счётом 6:6. На тай-брейке сильнее оказался действующий чемпион мира Карлсен.