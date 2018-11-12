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11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Накамура выиграл турнир по рапиду в Индии, Карякин — шестой

Американский шахматист Хикару Накамура выиграл турнира по рапиду Tata Steel Chess в Индии.

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По итогам девяти партий он набрал 6 очков. Хозяин соревнований Пентала Харикришна и представитель Армении Левон Аронян отстали от победителя на 0,5 балла.

Российски гроссмейстер Сергей Карякин в заключительный день турнира победил Харикришну, проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову и сыграл вничью с Накамурой. Сергей, набрав 4,5 очка, расположился на шестой позиции.

В 2016 году Карякин участвовал в матче за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. 12 партий, проходивших с классическим контролем времени, закончились со счётом 6:6. На тай-брейке сильнее оказался действующий чемпион мира Карлсен.

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