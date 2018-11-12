Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард1
Амур0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь1
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА1
Автомобилист0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак1
Металлург Мг3
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн2
Трактор1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь0
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
15:30
СибирьОТ1
Барыс2
Хоккей. НХЛ
13.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
13.11
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
13.11
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
13.11
Анахайм Дакс
Нэшвилл Предаторз
Все события
Фоторепортажи
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
7«Зенит» спасся в гостевом матче с «Бордо
19:43 (мск), источник: Р-Спорт

Лагно стартовала с победы в четвертьфинале женского ЧМ по шахматам

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно стартовала с победы над китаянкой Лэй Тинцзе в четвертьфинале женского чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Другая россиянка Александра Костенюк в первой четвертьфинальной партии сыграла вничью с украинкой Анной Музычук. Действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь разошлась миром с Гулрухбегим Тохирджоновой (Узбекистан).

Чемпионат мира проходит по нокаут-системе. Вторые четвертьфинальные партии пройдут 13 ноября.

 Как украинец Усик стал в России своим
Туктамышева хочет встретиться с Трампом, чтобы "надрать ему задницу
Сборная России начала подготовку к матчам против немцев и шведов
Мостовой поделился мнением о назначении Кононова в «Спартак»
В чем сила этого ЦСКА: как Гончаренко обыграл «Зенит»
Черчесов рассказал, кто будет капитаном сборной вместо Дзюбы
«Единственный и неповторимый»: «Зенит» — об Аршавине (фото)
Антонио Конте объяснил, почему отказался возглавить «Реал»
Ибрагимович и Руни вошли в символическую сборной сезона в MLS
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь