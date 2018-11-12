Лагно стартовала с победы в четвертьфинале женского ЧМ по шахматам
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно стартовала с победы над китаянкой Лэй Тинцзе в четвертьфинале женского чемпионата мира по шахматам, который проходит в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно стартовала с победы над китаянкой Лэй Тинцзе в четвертьфинале женского чемпионата мира по шахматам, который проходит в
Другая россиянка Александра Костенюк в первой четвертьфинальной партии сыграла вничью с украинкой Анной Музычук. Действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь разошлась миром с Гулрухбегим Тохирджоновой (Узбекистан).
Чемпионат мира проходит по