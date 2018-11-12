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22:50 (мск), источник: ТАСС

Карлсен и Каруана сыграли вничью в 3-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

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Источник: AP 2018

Первая и вторая партии также завершились вничью. Счет по итогам трех первых партий равный — 1,5:1,5. Четвертая партия матча за шахматную корону состоится во вторник.

Матч проходит в Лондоне с 9 по 28 ноября и состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. После каждых двух партий запланирован выходной день, после шестой партии соперники поменяются цветами. В случае ничейного счета после 12 партий назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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