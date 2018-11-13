Карякин занимает предпоследнее место после первого дня турнира в Индии

Карякин по итогам девяти партий первого дня набрал 3 очка. Россиянин обыграл индийца Вишванатана Ананда, четыре партии свёл вничью и потерпел четыре поражения. После первого дня лидирует американец Хикару Накамура, в его активе 6,5 балла.

Напомним, в 2016 году Карякин участвовал в матче за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. 12 партий, проходивших с классическим контролем времени, закончились со счётом 6−6. На тай-брейке сильнее оказался действующий чемпион мира Карлсен.