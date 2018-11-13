Текущие события
Хоккей. НХЛ
14.11
Баффало Сэйбрз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
14.11
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
14.11
Нью-Йорк Айлендерс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
14.11
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс2
Слован1
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик3
Динамо Р4
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН0
ЦСКА3
Хоккей. НХЛ
14.11
Детройт Ред Уингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
14.11
Миннесота Уайлд
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
14.11
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
14.11
Лос-Анджелес Кингз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
14.11
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Все события
Фоторепортажи
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
10Кононов в Тарасовке. Первые кадры
21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Карякин занимает предпоследнее место после первого дня турнира в Индии

Россиянин Сергей Карякин идёт на предпоследнем, девятом, месте в таблице после первого дня соревнований по блицу на шахматном турнире Tata Steel Chess в Индии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Карякин по итогам девяти партий первого дня набрал 3 очка. Россиянин обыграл индийца Вишванатана Ананда, четыре партии свёл вничью и потерпел четыре поражения. После первого дня лидирует американец Хикару Накамура, в его активе 6,5 балла.

Второй и последний день соревнований пройдёт завтра, 14 ноября.

Напомним, в 2016 году Карякин участвовал в матче за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. 12 партий, проходивших с классическим контролем времени, закончились со счётом 6−6. На тай-брейке сильнее оказался действующий чемпион мира Карлсен.

 Российскую фигуристку засудили в Японии!
Она бросила семью ради звезды мирового футбола!
Кубок мира-2020: участники, локаут в НХЛ, состав сборной России
Футболист «Локомотива» получил государственную награду Хорватии
Сантьяго Солари утвержден главным тренером «Реала» до 2021 года
Экс-вратарь сборной России стал министром спорта Северной Осетии
Голкипер ЦСКА продлил сухую серию в КХЛ до 120 минут
Озил отклонил предложение с зарплатой в один млн фунтов в неделю
Бывший наставник «Барселоны» признан лучшим тренером в MLS
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь