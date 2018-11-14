Костенюк пробилась в полуфинал чемпионата мира в Ханты-Мансийске

Костенюк в среду выиграла у соперницы первую партию в быстрые шахматы, а вторую завершила вничью, завершив матч со счетом 1,5−0,5 в свою пользу. Ранее две партии в классические шахматы закончились ничейным исходом (1−1). Чемпионка мира 2008−2010 годов Костенюк оспорит путевку в финал в соперничестве с действующей обладательницей чемпионского титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.