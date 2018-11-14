Костенюк пробилась в полуфинал чемпионата мира в Ханты-Мансийске
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россиянка Александра Костенюк в четвертьфинале на
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россиянка Александра Костенюк в четвертьфинале на
Костенюк в среду выиграла у соперницы первую партию в быстрые шахматы, а вторую завершила вничью, завершив матч со счетом 1,5−0,5 в свою пользу. Ранее две партии в классические шахматы закончились ничейным исходом (1−1). Чемпионка мира 2008−2010 годов Костенюк оспорит путевку в финал в соперничестве с действующей обладательницей чемпионского титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
Во вторник в полуфинал соревнований пробилась россиянка Екатерина Лагно. Ее соперница в поединках за выход в финал определяется в матче Мария Музычук (Украина) — Жансалик Абдумалик (Казахстан), в котором в среду также проходит
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