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21:42 (мск), источник: ТАСС

Карлсен и Каруана в пятый раз сыграли вничью в матче за мировую шахматную корону

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

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Источник: AP 2018

Четыре предыдущие партии также завершились вничью. Счет по итогам пяти партий равный — 2,5:2,5. Шестая партия матча за мировую шахматную корону состоится в пятницу.

Матч проходит в Лондоне, он состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. После каждых двух партий запланирован выходной день. В случае ничейного счета после 12 партий назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Карлсен и Каруана сыграли вничью в первой партии матча за шахматную корону
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