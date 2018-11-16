Казахстанская шахматистка впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира
Казахстанская шахматистка — 18-летняя Жансая Абдумалик прошла в четвертьфинал чемпионата мира, сообщает казахстанская федерация.
Казахстанская шахматистка — 18-летняя Жансая Абдумалик прошла в четвертьфинал чемпионата мира, сообщает казахстанская федерация.
Соревнования среди женщин проходят в
«Это мой первый чемпионат мира среди взрослых. Я понимала, что мне предстоит нешуточная борьба, ведь моими противниками были опытные титулованные спортсменки. До этого я выигрывала чемпионаты мира среди юниоров и чемпионат мира до 20 лет, но это был совсем иной уровень», — сказала Абдумалик.
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Жансае удалось без поражений пройти в четвертый круг. В первом раунде она выиграла у индианки Рут Падмини в
В четвертьфинале Жансая встретилась с чемпионкой мира, гроссмейстером из Украины Марией Музычук. Партии в классике были сыграны вничью — 1:1, четыре партии рапида также не смогли определить победителя. И только в блице нашей спортсменке пришлось уступить чемпионке 2015 года со счетом 1,5:0,5.
«Жансая показала блестящую игру. Для нее это был первый опыт игры на чемпионате мира во взрослых шахматах. И в свои восемнадцать она сумела одолеть более опытных шахматистов. В четверть финале в течение шести партий она не уступала бывшей чемпионке мира, но в блице итог часто решает случай», — прокомментировала исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко.
Напомним, Абдумалик — многократная чемпионка Азии и мира среди юниоров. В 2013 году была признана лучшей шахматисткой Азии до 20 лет. Год назад алматинка завоевала титул чемпиона мира по шахматам до 20 лет в Италии.