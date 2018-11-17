Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Слован
Футбол. Лига наций
17:00
Сербия
Черногория
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Швеция
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
20:00
Мальта
Косово
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Сборные
11:50
Австралия1
Южная Корея1
Футбол. Лига наций
22:45
Италия
Португалия
Футбол. Лига наций
22:45
Албания
Шотландия
Футбол. Лига наций
22:45
Румыния
Литва
Хоккей. НХЛ
18.11
Миннесота Уайлд
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
18.11
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.11
Оттава Сенаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
18.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
18.11
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс1
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксОТ1
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
18.11
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.11
Нэшвилл Предаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ2
Вашингтон Кэпиталз3
Футбол. Сборные
05:00
Гондурас1
Панама0
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксБ1
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас СтарзОТ1
Бостон Брюинз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсБ1
Баффало Сэйбрз2
Футбол. Сборные
03:15
Чили2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Все события
Фоторепортажи
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
15:31 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Екатерина Лагно вышла в финал чемпионата мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Екатерина Лагно вышла в финал чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В полуфинале Лагно обыграла украинку Марию Музычук. Две классические партии завершились вничью, на тай-брейке победила россиянка.

В финале Лагно сыграет против китаянки Цзюй Вэньцзюнь, которая в своем полуфинале победила россиянку Александру Костенюк.

Лагно является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), чемпионкой мира по блицу (2010) и чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014). В составе женской сборной Украины она побеждала на Всемирной шахматной олимпиаде (2006) и командном чемпионате мира (2013). В составе сборной России она выиграла командный чемпионат Европы в 2017 году. Российское гражданство Лагно получила летом 2014 года.

В чемпионате мира стартовали 64 шахматистки из 28 стран. Соревнования проходят по нокаут-системе. Турнир завершится 23 ноября.

 Черчесов рассказал, почему россияне проиграли немцам
Каррере нашли работу в Италии
Юдзуру Ханю выиграл этап серии Гран-при в Москве
Манчини собрался взять в сборную Италии нападающего «Зенита»
Ковальчук молчал четыре матча, чтобы шикарно исполнить буллит
Малышко, Логинов и Слепов выступят на первых этапах Кубка мира
Покер Мовсисяна и первое поражение Украины. Матчи Лиги наций
Тарасова ударилась челюстью об лед после столкновения
СМИ: «Барселона» определилась с заменой Пике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь