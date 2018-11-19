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22:24 (мск), источник: ТАСС

Карлсен и Каруана восьмой раз сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира по шахматам

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

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Источник: AP 2018

Семь предыдущих партий также завершились вничью. Счет равный — 4:4. Девятая партия матча за мировую шахматную корону состоится в среду.

Матч проходит в Лондоне, он состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. После каждых двух партий запланирован выходной день. В случае общего ничейного счета назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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