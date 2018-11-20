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16:42 (мск), источник: ТАСС

Организаторы матча Карлсен — Каруана расследуют инцидент с шумом в игровом зале

ТАСС, 20 ноября. Организаторы матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной начали расследование инцидента со странным шумом в изолированной зале, где играют гроссмейстеры. Об этом сообщает газета Evening Standard.

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Источник: Reuters

Восьмая партия матча была нарушена из-за шума, несмотря на то, что шахматисты проводили поединок в двухслойном стеклянном «аквариуме». Инцидент с шумом в комнате произошел, по данным газеты, перед очередным ходом Каруаны, после этого американец ошибся и упустил инициативу в партии. Позднее Карлсен назвал произошедшее неприемлемым.

«Был [слышен неотчетливый] шум, разговоры людей, — отметил норвежец. — Организаторы это исправят, я уверен».

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Главный судья матча Нана Александрия извинилась за инцидент и сказала, что произнесенные слова не относились к шахматам, поэтому никто из соперников не мог быть в выигрыше от этого. «В тот момент не было дефицита времени, однако это вряд ли приятно в тот момент, когда вы размышляете над очередным ходом», — сказала она.

Восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, как и семь предыдущих, завершилась вничью. Счет равный — 4:4. Девятая партия состоится в среду.

Матч проходит в Лондоне, он состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. После каждых двух партий запланирован выходной день. В случае общего ничейного счета назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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