Организаторы матча Карлсен — Каруана расследуют инцидент с шумом в игровом зале

Восьмая партия матча была нарушена из-за шума, несмотря на то, что шахматисты проводили поединок в двухслойном стеклянном «аквариуме». Инцидент с шумом в комнате произошел, по данным газеты, перед очередным ходом Каруаны, после этого американец ошибся и упустил инициативу в партии. Позднее Карлсен назвал произошедшее неприемлемым.
«Был [слышен неотчетливый] шум, разговоры людей, — отметил норвежец. — Организаторы это исправят, я уверен».
Главный судья матча Нана Александрия извинилась за инцидент и сказала, что произнесенные слова не относились к шахматам, поэтому никто из соперников не мог быть в выигрыше от этого. «В тот момент не было дефицита времени, однако это вряд ли приятно в тот момент, когда вы размышляете над очередным ходом», — сказала она.
Восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, как и семь предыдущих, завершилась вничью. Счет равный — 4:4. Девятая партия состоится в среду.
Матч проходит в Лондоне, он состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. После каждых двух партий запланирован выходной день. В случае общего ничейного счета назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.