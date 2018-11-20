Организаторы матча Карлсен — Каруана расследуют инцидент с шумом в игровом зале

Источник: Reuters

Восьмая партия матча была нарушена из-за шума, несмотря на то, что шахматисты проводили поединок в двухслойном стеклянном «аквариуме». Инцидент с шумом в комнате произошел, по данным газеты, перед очередным ходом Каруаны, после этого американец ошибся и упустил инициативу в партии. Позднее Карлсен назвал произошедшее неприемлемым.

«Был [слышен неотчетливый] шум, разговоры людей, — отметил норвежец. — Организаторы это исправят, я уверен».

Читайте также Карлсен и Каруана восьмой раз сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Главный судья матча Нана Александрия извинилась за инцидент и сказала, что произнесенные слова не относились к шахматам, поэтому никто из соперников не мог быть в выигрыше от этого. «В тот момент не было дефицита времени, однако это вряд ли приятно в тот момент, когда вы размышляете над очередным ходом», — сказала она.

Восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, как и семь предыдущих, завершилась вничью. Счет равный — 4:4. Девятая партия состоится в среду.