Лагно обыграла Цзюй Вэньцзюнь во второй партии финала женского ЧМ по шахматам

Счет в матче стал 1,5:0,5 в пользу россиянки. Первая партия состоялась в понедельник и завершилась вничью. Всего в финале спортсменки проведут четыре классические партии, при необходимости шахматистки сыграют тай-брейк. Третья партия состоится в среду.

Карлсен и Каруана восьмой раз сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Лагно является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), чемпионкой мира по блицу (2010) и чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014). В составе женской сборной Украины она побеждала на Всемирной шахматной олимпиаде (2006) и командном чемпионате мира (2013). В составе сборной России она выиграла командный чемпионат Европы в 2017 году. Российское гражданство Лагно получила летом 2014 года.