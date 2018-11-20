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18:12 (мск), источник: ТАСС

Лагно обыграла Цзюй Вэньцзюнь во второй партии финала женского ЧМ по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Екатерина Лагно белыми фигурами обыграла китаянку Цзюй Вэньцзюнь во второй партии финала чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Счет в матче стал 1,5:0,5 в пользу россиянки. Первая партия состоялась в понедельник и завершилась вничью. Всего в финале спортсменки проведут четыре классические партии, при необходимости шахматистки сыграют тай-брейк. Третья партия состоится в среду.

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Лагно является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), чемпионкой мира по блицу (2010) и чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014). В составе женской сборной Украины она побеждала на Всемирной шахматной олимпиаде (2006) и командном чемпионате мира (2013). В составе сборной России она выиграла командный чемпионат Европы в 2017 году. Российское гражданство Лагно получила летом 2014 года.

Цзюй Вэньцзюнь является действующей чемпионкой мира.

В чемпионате мира стартовали 64 шахматистки из 28 стран. Соревнования проходят по нокаут-системе. Турнир завершится 23 ноября.

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