Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Авангард
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Витязь
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь4
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
12:00
АмурБ1
Спартак0
Хоккей. НХЛ
22.11
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
22.11
Нью-Джерси Дэвилз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
22.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.11
Питтсбург Пингвинз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
22.11
Вашингтон Кэпиталз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
22.11
Каролина Харрикейнз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
22.11
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
22.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22.11
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
22.11
Миннесота Уайлд
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
22.11
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
22.11
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
22.11
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
22.11
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксОТ3
Эдмонтон Ойлерз4
Все события
Фоторепортажи
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
21Кожаный костюм Загитовой и разоблачение боксеров-фигуристов
18:20 (мск), источник: ТАСС

Лагно и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в третьей партии финала женского ЧМ по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Екатерина Лагно черными фигурами сыграла вничью с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в третьей партии финала чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты- Мансийске.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Первая партия между россиянкой и китаянкой также завершилась вничью, во второй победила Лагно. Российская шахматистка ведет в финальном матче со счетом 2:1. Для победы на чемпионате мира ей необходимо не проиграть в заключительной, четвертой классической партии.

Читайте также
«Страсти накаляются»: Карлсен заработал фингал под глазом

Согласно регламенту, если по итогам четырех партий будет ничья, соперницы определят победителя на тай-брейке. Четвертая партия пройдет в четверг.

Лагно является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), чемпионкой мира по блицу (2010) и чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014). В составе женской сборной Украины она побеждала на Всемирной шахматной олимпиаде (2006) и командном чемпионате мира (2013). В составе сборной России она выиграла командный чемпионат Европы в 2017 году. Российское гражданство Лагно получила летом 2014 года.

Цзюй Вэньцзюнь является действующей чемпионкой мира.

В чемпионате мира по нокаут-системе стартовали 64 шахматистки из 28 стран.

 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Что значит для сборной России поражение от Швеции
Названы возможные сроки проведения боя Нурмагомедова и Мэйуэзера
Медведева выйдет в финал: анонс этапа Гран-при во Франции
Дмитрию Аленичеву возвращены водительские права и автомобиль
«В России было тяжело»: Кулемин судится за гражданство Канады
СМИ: «Уильямс» взял Кубицу на место Сироткина
Дзюба обратился к болельщикам после матча со Швецией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь