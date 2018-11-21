Лагно и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в третьей партии финала женского ЧМ по шахматам

Источник: ИТАР-ТАСС

Первая партия между россиянкой и китаянкой также завершилась вничью, во второй победила Лагно. Российская шахматистка ведет в финальном матче со счетом 2:1. Для победы на чемпионате мира ей необходимо не проиграть в заключительной, четвертой классической партии.

Согласно регламенту, если по итогам четырех партий будет ничья, соперницы определят победителя на тай-брейке. Четвертая партия пройдет в четверг.

Лагно является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), чемпионкой мира по блицу (2010) и чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014). В составе женской сборной Украины она побеждала на Всемирной шахматной олимпиаде (2006) и командном чемпионате мира (2013). В составе сборной России она выиграла командный чемпионат Европы в 2017 году. Российское гражданство Лагно получила летом 2014 года.

Цзюй Вэньцзюнь является действующей чемпионкой мира.