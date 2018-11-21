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22:52 (мск), источник: ТАСС

Карлсен и Каруана в рекордный девятый раз кряду сыграли вничью в матче за шахматную корону

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

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Источник: AP 2018

Восемь предыдущих партий также завершились вничью, Карлсен и Каруана установили новый рекорд матча за шахматную корону по количеству завершенных с ничейным результатом партий подряд.

Счет равный — 4,5:4,5. Следующая партия состоится в четверг.

Матч проходит в Лондоне, он состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. После каждых двух партий запланирован выходной день. В случае общего ничейного счета назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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