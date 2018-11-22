Карлсен и Каруана в 10-й раз кряду сыграли вничью в матче за шахматную корону
ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.
ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.
Девять предыдущих партий также завершились вничью. Накануне Карлсен и Каруана установили новый рекорд матча за шахматную корону по количеству завершенных с ничейным результатом партий подряд с момента его начала.
Предыдущий рекорд был установлен в противостоянии россиянина Гарри Каспарова и индийца Вишванатана Ананда в 1995 году, которые на старте матча восемь партий подряд сыграли вничью.
Счет по итогам девяти партий равный — 5:5. Следующая партия состоится в субботу.
Матч проходит в Лондоне, он состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. После каждых двух партий запланирован выходной день. В случае общего ничейного счета назначается