Текущие события
Хоккей. КХЛ
22.11
Локомотив2
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
22.11
Северсталь1
СКА6
Хоккей. КХЛ
22.11
Автомобилист1
Торпедо НН3
Хоккей. КХЛ
22.11
Металлург Мг2
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
22.11
Трактор3
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Динамо Мн
Все события
Фоторепортажи
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
22 ноября, источник: ТАСС

Карлсен и Каруана в 10-й раз кряду сыграли вничью в матче за шахматную корону

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Наверх
Источник: Reuters

Девять предыдущих партий также завершились вничью. Накануне Карлсен и Каруана установили новый рекорд матча за шахматную корону по количеству завершенных с ничейным результатом партий подряд с момента его начала.

Читайте также
«Страсти накаляются»: Карлсен заработал фингал под глазом

Предыдущий рекорд был установлен в противостоянии россиянина Гарри Каспарова и индийца Вишванатана Ананда в 1995 году, которые на старте матча восемь партий подряд сыграли вничью.

Счет по итогам девяти партий равный — 5:5. Следующая партия состоится в субботу.

Матч проходит в Лондоне, он состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. После каждых двух партий запланирован выходной день. В случае общего ничейного счета назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини- поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Два матча 15-го тура чемпионата России пройдут в пятницу
Медведева поборется за финал: в соперницах — японская Загитова
Обнародованы вероятные изменения в футбольных правилах
Олимпийский чемпион рассказал о полученных угрозах из России
Разные чемпионы: Лебедев и Бивол подерутся на выходных
СКА забросил шесть шайб в матче Континентальной хоккейной лиги
БК «Лига Ставок» раздает фрибеты на «Черную пятницу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь