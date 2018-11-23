Лагно и Цзюй Вэньцзюнь разыграют корону на тай-брейке
На чемпионате мира в
На чемпионате мира в
С 17 лет моя основная работа — спортивный журналист. В 34 года основной сферой деятельности стали пиар и работа с Сергеем Карякиным. И мне трудно представить, как бы я провел ночь перед 12-й партией матча Карякин — Карлсен, если бы для того, чтобы стать чемпионом мира, Сергею нужно было сделать ничью белыми фигурами. Глаз бы точно не сомкнул и был на следующий день мало похож на себя самого. А ведь я всего лишь менеджер. Представляете, что чувствует сам спортсмен?
В обычном турнире гроссмейстеру не так трудно заключить мир «на заказ», имея белый цвет. Но когда на кону мировая корона?!
Лагно сделала невероятное. Свела вничью черными тяжелейшие первый и третий поединки, а во второй партии одержала блестящую победу. Для того чтобы спустя 10 лет вернуть корону в Россию, оставалось сделать всего один шаг. Даже шажок. Но каким он оказался тяжелым!
В четверг Лагно проиграла еще до запуска часов. Груз ответственности оказался слишком высок. Россиянка выбрала острое продолжение в сицилианской защите и ввязалась в очень непростые осложнения. В них она до конца разобраться не смогла. Несколько неверных решений — и инициатива перешла к черным. К тому же россиянка потратила очень много времени. Нервы!
На
— Прекрасно понимаю Катерину, — сказал Сергей Карякин, дружащий с Лагно с детства. — Я предполагал, что не будет никакой сухой ничьей. Знаю, что Катя — очень эмоциональный человек. И я очень боялся, что на доске возникнут осложнения. Как в воду глядел, к сожалению. Думаю, что Лагно не нужно было идти в острый вариант. Но хорошо советовать со стороны, а спортсмен сам выбирает, как ему действовать, так что это только мое мнение. Я же уже в дебюте почувствовал неладное. И, к сожалению, мои опасения оправдались.
— У кого будет преимущество на
— Конечно, китаянке сейчас будет полегче. Она отыгралась. Но знаю, как сильно Катя играет в быстрые шахматы и блиц. Она была чемпионкой мира в этих дисциплинах.
Очень болею за Екатерину и верю в нее. Если вся страна поддержит Лагно, то она обязательно победит. Я верю в ее успех. И призываю всех болеть за Катюшу.
— Какой бы вы ей дали совет? Ведь вы тоже упустили корону в матче с Карлсеном именно на
— Нужно хорошо выспаться и забыть все, что было до этого. Завтра новый матч с новыми правилами. Нужно настроить себя психологически, а за доской Катя умеет действовать превосходно. У кого будут крепче нервы и кто будет более удачлив, тот и наденет завтра корону.