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00:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лагно и Цзюй Вэньцзюнь разыграют корону на тай-брейке

На чемпионате мира в Ханты-Мансийске состоялась четвертая партия финального матча между действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Екатериной Лагно.

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Источник: ugra2018.fide.com

Когда все решают нервы

С 17 лет моя основная работа — спортивный журналист. В 34 года основной сферой деятельности стали пиар и работа с Сергеем Карякиным. И мне трудно представить, как бы я провел ночь перед 12-й партией матча Карякин — Карлсен, если бы для того, чтобы стать чемпионом мира, Сергею нужно было сделать ничью белыми фигурами. Глаз бы точно не сомкнул и был на следующий день мало похож на себя самого. А ведь я всего лишь менеджер. Представляете, что чувствует сам спортсмен?

В обычном турнире гроссмейстеру не так трудно заключить мир «на заказ», имея белый цвет. Но когда на кону мировая корона?!

Екатерине Лагно в принципе нужно при жизни ставить памятник. Мама четырех детей (к слову, из роддома Екатерина выписалась в последний раз полтора месяца назад), она продолжает оставаться волевым спортсменом. Дойти до финала тяжелейшего нокаут-турнира и повести в счете, когда напротив тебя главный фаворит и действующая чемпионка мира, — дорогого стоит.

Лагно сделала невероятное. Свела вничью черными тяжелейшие первый и третий поединки, а во второй партии одержала блестящую победу. Для того чтобы спустя 10 лет вернуть корону в Россию, оставалось сделать всего один шаг. Даже шажок. Но каким он оказался тяжелым!

В четверг Лагно проиграла еще до запуска часов. Груз ответственности оказался слишком высок. Россиянка выбрала острое продолжение в сицилианской защите и ввязалась в очень непростые осложнения. В них она до конца разобраться не смогла. Несколько неверных решений — и инициатива перешла к черным. К тому же россиянка потратила очень много времени. Нервы!

Для того чтобы удержать позицию белых, требовалась исключительная точность, и в цейтноте это стало непосильной задачей. Одна ошибка — и позиция белых стала проигрышной. Партия завершилась короткой комбинационной атакой черных с жертвой ладьи. Цзюй Вэньцзюнь сравняла счет, и в пятницу состоится тай-брейк.

На тай-брейке сначала будет сыграно по две партии с конт­ролем времени 25 минут на всю партию плюс 10 секунд на каждый ход. В случае ничейного результата соперницы померяются силами в двух поединках с контролем 10 минут плюс 10 секунд. Если победитель не определится, будут проведены две партии в блиц. В случае равенства состоится партия «Армагеддон».

Карякин: «Верю в Лагно!»

Источник: РИА "Новости"

— Прекрасно понимаю Катерину, — сказал Сергей Карякин, дружащий с Лагно с детства. — Я предполагал, что не будет никакой сухой ничьей. Знаю, что Катя — очень эмоциональный человек. И я очень боялся, что на доске возникнут осложнения. Как в воду глядел, к сожалению. Думаю, что Лагно не нужно было идти в острый вариант. Но хорошо советовать со стороны, а спортсмен сам выбирает, как ему действовать, так что это только мое мнение. Я же уже в дебюте почувствовал неладное. И, к сожалению, мои опасения оправдались.

— У кого будет преимущество на тай-брейке?

— Конечно, китаянке сейчас будет полегче. Она отыгралась. Но знаю, как сильно Катя играет в быстрые шахматы и блиц. Она была чемпионкой мира в этих дисциплинах.

Очень болею за Екатерину и верю в нее. Если вся страна поддержит Лагно, то она обязательно победит. Я верю в ее успех. И призываю всех болеть за Катюшу.

— Какой бы вы ей дали совет? Ведь вы тоже упустили корону в матче с Карлсеном именно на тай-брейке, а ведь к тому моменту были чемпионом мира по рапиду, а чуть позже стали и лучшим на планете в блице…

— Нужно хорошо выспаться и забыть все, что было до этого. Завтра новый матч с новыми правилами. Нужно настроить себя психологически, а за доской Катя умеет действовать превосходно. У кого будут крепче нервы и кто будет более удачлив, тот и наденет завтра корону.

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