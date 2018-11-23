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14:59 (мск), источник: ТАСС

Лагно проиграла Цзюй Вэньцзюнь в финале чемпионата мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноября. /ТАСС/. Российская шахматистка Екатерина Лагно проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь в финале чемпионата мира, который проходил в Ханты-Мансийске.

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Источник: РИА "Новости"

После четырех классических партий счет финального матча был равный — 2:2. В пятницу состоялся тай-брейк с укороченным контролем времени, в котором сильнее оказалась спортсменка из Китая. Матч закончился итоговой победой Цзюй Вэньцзюнь со счетом 5:3.

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27-летняя Цзюй Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира. Спортсменка завоевала трофей в мае текущего года, обыграв соотечественницу Тань Чжунъи.

28-летняя Лагно является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), чемпионкой мира по блицу (2010) и чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014). В составе женской сборной Украины она побеждала на Всемирной шахматной олимпиаде (2006) и командном чемпионате мира (2013). В составе сборной России она выиграла командный чемпионат Европы в 2017 году. Российское гражданство Лагно получила летом 2014 года.

В чемпионате мира по нокаут-системе стартовали 64 шахматистки из 28 стран.

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Реформа женских чемпионатов мира

Первой чемпионкой мира по шахматам в 1927 году стала Вера Менчик, которая родилась в России, однако в 15 лет вслед за родителями переехала в Великобританию. Менчик не было равных в чемпионских турнирах и матчах вплоть до начала Второй мировой войны, однако в 1944 году она погибла в результате бомбардировки Лондона. С 1950 года Международная шахматная федерация (FIDE) определяла чемпионок мира по матчевой системе, вплоть до 1991 года сильнейшими на планете были исключительно советские шахматистки — Людмила Руденко, Елизавета Быкова, Ольга Рубцова, Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе.

С 2007 года чемпионки мира определяются как в отдельных матчах, так и в чемпионатах по нокаут-системе. В период с 2008-го по 2010-й чемпионкой мира была россиянка Александра Костенюк, победившая в финале нокаут-турнира 2008 года в Нальчике 14-летнюю китаянку Хоу Ифань, которая через два года впервые завоюет титул.

После победы россиянина Аркадия Дворковича на выборах президента FIDE было принято решение упразднить чемпионат мира, при этом планируется проведение Кубка мира по нокаут-системе. По аналогии с мужским календарем Кубок мира будет являться отборочным соревнованием к турниру претенденток 2021 года. В сезоне-2019/20 будет возобновлено проведение Гран-при, который тоже будет отборочным соревнованием к турниру претенденток.

В матче за шахматную корону 2019 года изначально должны были встретиться победительницы чемпионата мира — 2018 по нокаут-системе и Гран-при. Поскольку в 2018 году Гран-при не было проведено, то Цзюй Вэньцзюнь сыграет с победительницей турнира претенденток, который пройдет в первой половине 2019 года.
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