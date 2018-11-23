Лагно проиграла Цзюй Вэньцзюнь в финале чемпионата мира по шахматам

После четырех классических партий счет финального матча был равный — 2:2. В пятницу состоялся
27-летняя Цзюй Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира. Спортсменка завоевала трофей в мае текущего года, обыграв соотечественницу Тань Чжунъи.
28-летняя Лагно является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), чемпионкой мира по блицу (2010) и чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014). В составе женской сборной Украины она побеждала на Всемирной шахматной олимпиаде (2006) и командном чемпионате мира (2013). В составе сборной России она выиграла командный чемпионат Европы в 2017 году. Российское гражданство Лагно получила летом 2014 года.
В чемпионате мира по
Первой чемпионкой мира по шахматам в 1927 году стала Вера Менчик, которая родилась в России, однако в 15 лет вслед за родителями переехала в Великобританию. Менчик не было равных в чемпионских турнирах и матчах вплоть до начала Второй мировой войны, однако в 1944 году она погибла в результате бомбардировки Лондона. С 1950 года Международная шахматная федерация (FIDE) определяла чемпионок мира по матчевой системе, вплоть до 1991 года сильнейшими на планете были исключительно советские шахматистки — Людмила Руденко, Елизавета Быкова, Ольга Рубцова, Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе.
С 2007 года чемпионки мира определяются как в отдельных матчах, так и в чемпионатах по
После победы россиянина Аркадия Дворковича на выборах президента FIDE было принято решение упразднить чемпионат мира, при этом планируется проведение Кубка мира по