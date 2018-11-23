Екатерина Лагно впервые стала вице-чемпионкой мира по шахматам

Источник: РИА "Новости"

Россиянка 23 ноября в финальном матче на тай-брейке в быстрые шахматы со счетом 1−3 уступила действующей обладательнице звания Цзюй Вэньцзюнь. Ранее четыре партии в классические шахматы не выявили победительницу — 2−2. Китаянка завоевала чемпионский титул в мае 2018 года, выиграв матч у своей соотечественницы Тань Чжунъи — 5,5−4,5.

Турнир проходил 3—23 ноября , борьбу за победу вели 64 ведущие шахматистки мира. Лидер женского мирового рейтинга китаянка Хоу Ифань, многократная чемпионка мира, ранее отказалась от участия в чемпионате. Призовой фонд составил 450 тысяч долларов, победительница турнира завоевала 60 тысяч долларов.

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Спортивный подвиг

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов заявил РИА Новости, что Лагно великолепно провела турнир. «Выступление Кати было просто блестящим, — подчеркнул глава федерации. — Это настоящий спортивный подвиг. Потому что, будучи многодетной мамой, у которой ребенок родился несколько месяцев назад, она стала вице-чемпионкой мира. Это большой успех и мы поздравляем Катюшу с таким высоким достижением».

«Конечно, хотелось бы большего, но она — умница и молодец, мы ей гордимся, — заявил собеседник агентства. — А на тай-брейк ей просто не хватило сил. И мы также гордимся Александрой Костенюк (завершившей борьбу в полуфинале). У наших девушек большой потенциал и мы в них верим».

В предыдущий раз представительница России играла в финале мирового первенства по нокаут-системе в 2015 году. Наталия Погонина в турнире, проходившем в Сочи, уступила украинке Марии Музычук (1,5−2,5). Костенюк была чемпионкой мира в 2008—2010 годах.

Лагно, Костенюк и Мария Музычук получили право участвовать в турнире претенденток, который пройдет в первой половине 2019 года.

Победительница соревнования осенью следующего года проведет титульный матч с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.

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Нервно-затяжной финал

В первом из четырех решающих поединков в классические шахматы Лагно владела черными фигурами. И после 36-го хода белых встреча завершилась вничью, хотя на доске оставалось немало материала — по две ладьи, одному слону, одному коню и три пешки. Во второй партии россиянка белыми сумела переиграть соперницу в ладейном эндшпиле с разноцветными слонами, на 59-м ходу нанеся оппонентке первое поражение в турнире.

Исход третьей встречи также решался в ладейно-слоновом эндшпиле. Инициативой в разноцвете владела китаянка, но россиянка сумела отразить все угрозы, и после 68-го хода в теоретически ничейной позиции было подписано мирное соглашение.

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин, подводя итоги трех встреч, заявил РИА Новости: «Китаянка считалась фаворитом финального матча. Но в решающих партиях Цзюй Вэньцзюнь сильно нервничает, играет рвано, допускает огромное количество ошибок и не доводит до логического завершения многие перспективные позиции. Кате это на руку, она играет на том же хорошем уровне, как и до финала».

Лагно в заключительной партии в классические шахматы играла белыми и ее устраивала ничья. Однако россиянка затратила много времени на обдумывание в дебюте, допустила ошибки и потерпела неудачу на 33-м ходу. Финальная часть турнира по правилам классических шахмат завершилась вничью (2−2) и судьба мировой короны решалась в дополнительных партиях в быстрые шахматы.

Две первые партии завершились вничью, а третью выиграла китаянка. Лагно была вынуждена отыгрываться в четвертом поединке и в стремлении добиться успеха в драматичной концовке подставила ферзя и сложила оружие.

Россиянка на пути к финалу нанесла поражения Джесси Никки Фебруари (ЮАР, 2−0), Хоанг Тхань Чанг (Венгрия, 3−1), Погониной (5−4), Лэй Тинцзе (Китай, 2−0) и в полуфинале — Марии Музычук (3−1).

Достойное соперничество

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь отметила силу россиянки Екатерины Лагно. «Я довольна своей игрой, в финале у меня была очень серьезная соперница. Екатерина Лагно играла очень сильно, ей удалось выиграть вторую партию, и мне повезло, что я смогла сравнять счет в четвертой и перевести матч в тай-брейк», — сказала журналистам Цзюй Вэньцзюнь.

По словам чемпионки мира, соревновательный темп турнира был довольно сложным. «Устаешь, когда нужно постоянно готовиться, но когда я играю в шахматы, то получаю настоящее удовольствие», — подчеркнула Цзюй Вэньцзюнь, добавив, что Ханты-Мансийск — счастливое для нее место, так как в столице Югры несколько лет назад она выиграла турнир Гран-при, стала претенденткой на звание чемпионки мира, а сейчас защитила этот титул.

В свою очередь президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил журналистам, что согласен с китайской шахматисткой, отметившей игру Екатерины Лагно.

«Согласен с чемпионкой, что Екатерина Лагно играла солидно, ей удалось выиграть вторую партию, в четвертой партии нервы взяли верх. Огромное психологическое напряжение позволило чемпионке отыграться, но в целом качество партий было на довольно высоком уровне», — сказал Дворкович.

Расставаясь с надеждами

К выходу в финал была близка и Костенюк. 12-я чемпионка мира поочередно выбила из борьбы пуэрториканку Данитцу Васкес Маккарини (2−0), китаянку Ни Шицюнь (3−1), индианку Харику Дронавалли (3,5−2,5) и украинку Анну Музычук (2,5−1,5). Однако в поединке за выход в финал российский гроссмейстер потерпела поражение от Цзюй Вэньцзюнь (0,5−1,5).

В соревновании, помимо Лагно и Костенюк, участвовали еще восемь российских шахматисток. В 1/8 финала завершили борьбу Валентина Гунина, Погонина, Алиса Галлямова, в 1/16 финала — Анастасия Бондарук, Александра Горячкина, после стартового круга — Ольга Гиря, Алина Кашлинская, Марина Нечаева (Гусева).