Екатерина Лагно впервые стала вице-чемпионкой мира по шахматам
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Екатерина Лагно в пятницу стала серебряным призером чемпионата мира по шахматам, проходившем по
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Екатерина Лагно в пятницу стала серебряным призером чемпионата мира по шахматам, проходившем по
Россиянка 23 ноября в финальном матче на
Турнир проходил
Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов заявил РИА Новости, что Лагно великолепно провела турнир. «Выступление Кати было просто блестящим, — подчеркнул глава федерации. — Это настоящий спортивный подвиг. Потому что, будучи многодетной мамой, у которой ребенок родился несколько месяцев назад, она стала
«Конечно, хотелось бы большего, но она — умница и молодец, мы ей гордимся, — заявил собеседник агентства. — А на
В предыдущий раз представительница России играла в финале мирового первенства по
Победительница соревнования осенью следующего года проведет титульный матч с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.
В первом из четырех решающих поединков в классические шахматы Лагно владела черными фигурами. И после 36-го хода белых встреча завершилась вничью, хотя на доске оставалось немало материала — по две ладьи, одному слону, одному коню и три пешки. Во второй партии россиянка белыми сумела переиграть соперницу в ладейном эндшпиле с разноцветными слонами, на 59-м ходу нанеся оппонентке первое поражение в турнире.
Исход третьей встречи также решался в
Лагно в заключительной партии в классические шахматы играла белыми и ее устраивала ничья. Однако россиянка затратила много времени на обдумывание в дебюте, допустила ошибки и потерпела неудачу на 33-м ходу. Финальная часть турнира по правилам классических шахмат завершилась вничью (2−2) и судьба мировой короны решалась в дополнительных партиях в быстрые шахматы.
Россиянка на пути к финалу нанесла поражения Джесси Никки Фебруари (ЮАР, 2−0), Хоанг Тхань Чанг (Венгрия, 3−1), Погониной (5−4), Лэй Тинцзе (Китай, 2−0) и в полуфинале — Марии Музычук (3−1).
Китаянка Цзюй Вэньцзюнь отметила силу россиянки Екатерины Лагно. «Я довольна своей игрой, в финале у меня была очень серьезная соперница. Екатерина Лагно играла очень сильно, ей удалось выиграть вторую партию, и мне повезло, что я смогла сравнять счет в четвертой и перевести матч в тай-брейк», — сказала журналистам Цзюй Вэньцзюнь.
По словам чемпионки мира, соревновательный темп турнира был довольно сложным. «Устаешь, когда нужно постоянно готовиться, но когда я играю в шахматы, то получаю настоящее удовольствие», — подчеркнула Цзюй Вэньцзюнь, добавив, что
В свою очередь президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил журналистам, что согласен с китайской шахматисткой, отметившей игру Екатерины Лагно.
«Согласен с чемпионкой, что Екатерина Лагно играла солидно, ей удалось выиграть вторую партию, в четвертой партии нервы взяли верх. Огромное психологическое напряжение позволило чемпионке отыграться, но в целом качество партий было на довольно высоком уровне», — сказал Дворкович.
К выходу в финал была близка и Костенюк. 12-я чемпионка мира поочередно выбила из борьбы пуэрториканку Данитцу Васкес Маккарини (2−0), китаянку Ни Шицюнь (3−1), индианку Харику Дронавалли (3,5−2,5) и украинку Анну Музычук (2,5−1,5). Однако в поединке за выход в финал российский гроссмейстер потерпела поражение от Цзюй Вэньцзюнь (0,5−1,5).
Открытиями соревнования стали две молодые азиатские шахматистки — представительница Узбекистана Гулрухбегим Тохирджонова и спортсменка из Казахстана Жансая Абдумалик, пробившиеся в восьмерку сильнейших. Тохирджонова в поединке за выход в полуфинал уступила Цзюй Вэньцзюнь (0,5−1,5), а Абдумалик — Марии Музычук (3,5−4,5).