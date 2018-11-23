Илюмжинов — о матче за титул чемпиона мира Карлсен — Каруана: Заснуть можно

Источник: РИА "Новости"

«Завтра исполняется 23 года с того дня, как я возглавил ФИДЕ. За это время мы неоднократно проводили матчи за мировую шахматную корону и боролись с «гроссмейстерскими ничьими», когда партия заканчивалась мирно уже на пятом-шестом ходу. Они ведь мастера и играют не только для себя, но и для миллионов и миллионов зрителей. И когда я открывал такие матчи, то говорил шахматистам, что это как театр двух актеров. Народу нужно хлеба и зрелищ, жертв, искромётных ходов, что в своё время показывал Михаил Таль — король быстрых партий.

Читайте также Карлсен и Каруана в 10-й раз кряду сыграли вничью в матче за шахматную корону

Конечно, сейчас в Лондоне мы видим боевые ничьи, но хотелось бы побольше интриги. Жалко. Заснуть можно. Но никто не хочет рисковать. Карлсен — шахматный вундеркинд, он вырос на моих глазах. Он, кстати, в 2005 году был моим номинантом и вне очереди играл на Кубке мира в Ханты-Мансийске, как и Сергей Карякин за год до того в Триполи. Так вышло, что два моих номинанта годы спустя сошлись в поединке за мировую шахматную корону, и два года назад мы видели очень острый матч. А Каруана — машина. Вся его жизнь — это шахматы, он живёт ими 24 часа в сутки. Он очень собранный, у него железные нервы. И я не удивлюсь, если в конце концов именно Каруана этот матч выиграет и станет чемпионом мира, — приводит слова Илюмжинова «Российская газета».