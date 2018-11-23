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22:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Илюмжинов — о матче за титул чемпиона мира Карлсен — Каруана: Заснуть можно

Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов поделился мнением о матче за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, первые десять партий которого сыграны вничью.

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Источник: РИА "Новости"

«Завтра исполняется 23 года с того дня, как я возглавил ФИДЕ. За это время мы неоднократно проводили матчи за мировую шахматную корону и боролись с «гроссмейстерскими ничьими», когда партия заканчивалась мирно уже на пятом-шестом ходу. Они ведь мастера и играют не только для себя, но и для миллионов и миллионов зрителей. И когда я открывал такие матчи, то говорил шахматистам, что это как театр двух актеров. Народу нужно хлеба и зрелищ, жертв, искромётных ходов, что в своё время показывал Михаил Таль — король быстрых партий.

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Конечно, сейчас в Лондоне мы видим боевые ничьи, но хотелось бы побольше интриги. Жалко. Заснуть можно. Но никто не хочет рисковать. Карлсен — шахматный вундеркинд, он вырос на моих глазах. Он, кстати, в 2005 году был моим номинантом и вне очереди играл на Кубке мира в Ханты-Мансийске, как и Сергей Карякин за год до того в Триполи. Так вышло, что два моих номинанта годы спустя сошлись в поединке за мировую шахматную корону, и два года назад мы видели очень острый матч. А Каруана — машина. Вся его жизнь — это шахматы, он живёт ими 24 часа в сутки. Он очень собранный, у него железные нервы. И я не удивлюсь, если в конце концов именно Каруана этот матч выиграет и станет чемпионом мира, — приводит слова Илюмжинова «Российская газета».

Матч в Лондоне состоит из 12 партий с классическим контролем времени. После каждых двух партий запланирован выходной день. В случае ничейного счёта по итогам 12 партий будет сыгран тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, блиц и «армагеддон» — мини-поединок, когда белые имеют пять минут при четырёх у противника, но обязаны побеждать.

Карлсен и Каруана установили ничейный рекорд в матче за шахматную корону
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