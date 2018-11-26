Карлсен и Каруана в 12-й раз сыграли вничью. Победитель матча определится на тай-брейке

Матч за шахматную корону проходит в Лондоне, он состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

После 12 партий счет в матче равный — 6:6. Таким образом, победитель матча определится по результатам тай-брейка, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Тай-брейк состоится в среду.