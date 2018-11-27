Чемпионат мира по шахматам в Лондоне рискует закончиться армагеддоном
Серия из 12 ничьих между Фабиано Каруана и Магнусом Карлсеном сделала этот матч за первенство одним из самых упорных в истории шахмат.
Серия из 12 ничьих между Фабиано Каруана и Магнусом Карлсеном сделала этот матч за первенство одним из самых упорных в истории шахмат.
Два шахматных гроссмейстера весь ноябрь не могли определить, кто станет новым чемпионом мира.
Американец Фабиано Каруана хочет сместить с пьедестала действующего чемпиона Магнуса Карлсена из Норвегии. Но все 12 партий матча завершились вничью.
После того, как их последняя партия в понедельник не смогла определить победителя, судьба шахматной короны решится в среду во время
Если Каруана победит, он станет первым чемпионом мира из США со времен победы Бобби Фишера в 1972 году. Но для этого ему придется преодолеть ожесточенное сопротивление Карлсена, чемпиона мира с 2013 года и самого рейтингового шахматиста в мире. Кроме титула, победитель
На протяжении всего матча шахматисты были закрыты в звуконепроницаемом помещении. 12-я партия длилась три часа, пока Карлсен не предложил оппоненту ничью. Серия из 12 ничьих делает этот матч за первенство одним из самых упорных в истории шахмат.
Карлсен считается фаворитом, потому что имеет немалый опыт побед в быстрых партиях.
Однако бывший чемпион мира Гарри Каспаров в «Твиттере» написал, что ничья в последней партии при лучшей позиции у Карлсена демонстрирует, что у норвежца не выдерживают нервы.
В обычных партиях в начале игры у каждого игрока на часах есть по 100 минут, и время добавляется по ходу матча. Часто со стороны кажется, что гроссмейстеры по несколько минут просто сидят и смотрят на доску.
Но в
Если после четырех партий чемпион не выявляется, то начинаются две
Если и после блица сохраняется ничья по очкам, играется заключительная партия — «армагеддон». В такой партии победитель будет неизбежно — в случае ничьей очко достается черным. Чтобы компенсировать эту несправедливость, черным дается четыре минуты, а белым — пять (столько же, сколько в блице).