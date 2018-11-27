Чемпионат мира по шахматам в Лондоне рискует закончиться армагеддоном

Источник: AFP 2018

Два шахматных гроссмейстера весь ноябрь не могли определить, кто станет новым чемпионом мира.

Американец Фабиано Каруана хочет сместить с пьедестала действующего чемпиона Магнуса Карлсена из Норвегии. Но все 12 партий матча завершились вничью.

Фоторепортаж Шахматные королевы

После того, как их последняя партия в понедельник не смогла определить победителя, судьба шахматной короны решится в среду во время тай-брейка — серии быстрых игр, которые могут завершиться решающей блиц-партией, которую принято называть «армагеддоном».

Если Каруана победит, он станет первым чемпионом мира из США со времен победы Бобби Фишера в 1972 году. Но для этого ему придется преодолеть ожесточенное сопротивление Карлсена, чемпиона мира с 2013 года и самого рейтингового шахматиста в мире. Кроме титула, победитель тай-брейка получит призовые в 1 млн евро.

На протяжении всего матча шахматисты были закрыты в звуконепроницаемом помещении. 12-я партия длилась три часа, пока Карлсен не предложил оппоненту ничью. Серия из 12 ничьих делает этот матч за первенство одним из самых упорных в истории шахмат.

Тай-брейк будет представлять собой серию все более быстрых партий.

Если Каруана победит, он станет первым чемпионом мира из США за 40 лет | Источник: РИА

Карлсен считается фаворитом, потому что имеет немалый опыт побед в быстрых партиях.

Однако бывший чемпион мира Гарри Каспаров в «Твиттере» написал, что ничья в последней партии при лучшей позиции у Карлсена демонстрирует, что у норвежца не выдерживают нервы.

В обычных партиях в начале игры у каждого игрока на часах есть по 100 минут, и время добавляется по ходу матча. Часто со стороны кажется, что гроссмейстеры по несколько минут просто сидят и смотрят на доску.

Но в тай-брейке в первых четырех партиях у каждого игрока есть только по 25 минут плюс по 10 секунд после каждого хода.

Если после четырех партий чемпион не выявляется, то начинаются две блиц-партии — по пять минут на игрока и плюс 3 секунды за каждый ход. В таких условиях легче сделать ошибку.

Если и после блица сохраняется ничья по очкам, играется заключительная партия — «армагеддон». В такой партии победитель будет неизбежно — в случае ничьей очко достается черным. Чтобы компенсировать эту несправедливость, черным дается четыре минуты, а белым — пять (столько же, сколько в блице).