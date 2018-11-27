Крамник: На тай-брейке поддержу Каруану, он уже показал чемпионский характер

Источник: AFP 2018

После 12 партий с классическим контролем времени счёт равный — 6:6. Теперь гроссмейстерам предстоит провести тай-брейк, который состоится 28 ноября. Белыми начнёт Карлсен.

«В 12-й партии после отказа Магнуса от борьбы в лучшей позиции весь шахматный мир был шокирован! Это совсем не тот Магнус, которого мы знали. И вообще, чемпион по-другому должен себя вести в таких ситуациях — с моей консервативной точки зрения. Наверное, я слишком старомоден и консервативен, но я считаю, что так нельзя поступать — в решающий момент предлагать ничью в лучшей позиции, да ещё когда у тебя больше времени. Это не соответствует высокому званию чемпиона мира.

После этого инцидента я буду болеть на тай-брейке за Фабиано, хотя изначально ни за кого не болел. По крайней мере, он показал если не чемпионскую игру, то чемпионский характер; к сожалению, о Магнусе нельзя этого сказать. По-человечески, хотелось бы, чтобы после всего этого Каруана выиграл, потому что чемпион должен биться, чемпион должен показывать, что он боец, всегда готов к бою.