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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Крамник: На тай-брейке поддержу Каруану, он уже показал чемпионский характер

Бывший чемпион мира по шахматам Владимир Крамник прокомментировал ход матча за мировую шахматную корону, который проходит в Лондоне, между чемпионом мира, норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном, и претендентом, американцем Фабиано Каруаной.

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Источник: AFP 2018

После 12 партий с классическим контролем времени счёт равный — 6:6. Теперь гроссмейстерам предстоит провести тай-брейк, который состоится 28 ноября. Белыми начнёт Карлсен.

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«В 12-й партии после отказа Магнуса от борьбы в лучшей позиции весь шахматный мир был шокирован! Это совсем не тот Магнус, которого мы знали. И вообще, чемпион по-другому должен себя вести в таких ситуациях — с моей консервативной точки зрения. Наверное, я слишком старомоден и консервативен, но я считаю, что так нельзя поступать — в решающий момент предлагать ничью в лучшей позиции, да ещё когда у тебя больше времени. Это не соответствует высокому званию чемпиона мира.

После этого инцидента я буду болеть на тай-брейке за Фабиано, хотя изначально ни за кого не болел. По крайней мере, он показал если не чемпионскую игру, то чемпионский характер; к сожалению, о Магнусе нельзя этого сказать. По-человечески, хотелось бы, чтобы после всего этого Каруана выиграл, потому что чемпион должен биться, чемпион должен показывать, что он боец, всегда готов к бою.

Но объективно говоря, шансы Карлсена на тай-брейке заметно выше, хотя гарантии никто не даст. Каруана вовсе не плохой игрок в быстрые шахматы; это не его конёк, но всё равно нельзя сказать, что он слабо играет в рапид, особенно если он мотивирован. А мотивирован он будет, и кроме того, элемент случайности всегда довольно высокий. Я бы оценил шансы как 60 на 40, — цитирует Крамника официальный сайт Российской шахматной федерации.

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