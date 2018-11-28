Карлсен выиграл первую партию у Каруаны

Первая партия с укороченным контролем завершилась победой чемпиона мира Магнуса Карлсена.

На 55-м ходу, игравший черными Фабиано Каруано признал свое поражение.

Напомним, классическая часть матча завершилась вничью 6:6. Ни в одной из 12 партий никому из соперников не удалось одержать победу.