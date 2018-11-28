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19:29 (мск), источник: Советский спорт

Карлсен выиграл первую партию у Каруаны

Сегодня в Лондоне определится чемпион мира по шахматам. Гроссмейстеры выясняют отношения на тай-брейке.

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Источник: Reuters

Первая партия с укороченным контролем завершилась победой чемпиона мира Магнуса Карлсена.

На 55-м ходу, игравший черными Фабиано Каруано признал свое поражение.

Напомним, классическая часть матча завершилась вничью 6:6. Ни в одной из 12 партий никому из соперников не удалось одержать победу.

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