Карлсен выиграл первую партию у Каруаны
Сегодня в Лондоне определится чемпион мира по шахматам. Гроссмейстеры выясняют отношения на
Сегодня в Лондоне определится чемпион мира по шахматам. Гроссмейстеры выясняют отношения на
Первая партия с укороченным контролем завершилась победой чемпиона мира Магнуса Карлсена.
На 55-м ходу, игравший черными Фабиано Каруано признал свое поражение.
Напомним, классическая часть матча завершилась вничью 6:6. Ни в одной из 12 партий никому из соперников не удалось одержать победу.