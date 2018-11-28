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21:30 (мск), источник: ТАСС

Норвежец Магнус Карлсен сохранил звание чемпиона мира по шахматам

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу на тай-брейке в матче против американца Фабиано Каруаны и сохранил звание чемпиона мира по шахматам. Карлсен выиграл три партии подряд в рапид (25 минут на партию) и одержал победу в мини-матче из четырех партий с укороченным контролем времени со счетом 3:0.

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Источник: AFP 2018

В первой партии тай-брейка было разыграно английское начало, и белые, которыми играл чемпион мира, вышли из дебюта с небольшим, но стойким преимуществом, которое после неточности претендента на 19-м ходу (Каруана сделал псевдоактивный ход конем вместо того, чтобы защитить ладью на ключевой вертикали) существенно увеличилось. В окончании с лишней пешкой Карлсен стал действовать не лучшим образом и часть перевеса упустил, что должно было позволить Каруане убежать на ничью. Однако американский гроссмейстер стал подолгу задумываться над решениями и в условиях нехватки времени не дал спасающего шаха ладьей по второй горизонтали, после чего спасения уже не оказалось, и чемпион мира довел партию до победы.

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Во втором поединке, в котором белыми фигурами руководил претендент, возникла обоюдоострая, но примерно равная позиция. Но внезапно на 26-м ходу Каруана допустил «зевок», двинув на седьмую горизонталь пешку. Через несколько ходов американский гроссмейстер был вынужден остановить часы.

В третьей партии, которая оказалась последней, чемпион, игравший второй раз на тай-брейке белыми, получил небольшой, но стойкий перевес по выходе из дебюта — сицилианской защиты. Имея безраздельный контроль над вертикалью D, Карлсен уверенно держал ситуацию. 27-летний шахматист играл «с ничьей в кармане», которой ему было достаточно для сохранения чемпионского титула. Эту партию он мог привести к мирному результату с позиции силы, однако в какой-то момент Каруана допустил несколько ошибок кряду, и белая пешка C прошла в ферзи, после чего претендент смирился с неизбежным и поздравил чемпиона с сухой победой на тай-брейке.

Таким образом, Карлсен вновь сохранил звание первого шахматиста планеты, которое он удерживает в течение пяти лет.

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