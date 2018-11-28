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21:46 (мск), источник: Sport24

Битва за шахматную корону шла 19 дней, а решилось все за час

Каруану постигла участь Карякина.

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Источник: Reuters

9 ноября в Лондоне стартовал матч за шахматную корону между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. 2 года норвежец сумел отбиться от нападок россиянина Сергея Карякина. Вокруг того матча был сумасшедший ажиотаж. Карякин даже вырвался вперед, выиграв восьмую партию. Но в десятой Карлсен его настиг, а затем победил на тай-брейке в быстрые шахматы (укороченный контроль времени — по 25 минут).

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На этот раз Карякин не сумел отобраться на матч с Карлсеном, хотя в турнире претендентов феноменально провел второй круг и был очень близок к победе. Но Сергей финишировал третьим, а квалифицировался американский итальянец Фабиано Каруана, проведший турнир более ровно.

Перед стартом чемпионского матча в мировом рейтинге Карлсен всего на 3 пункта опережал Каруану — 2835 против 2832. Тем не менее практически никто не ставил на американца, не давали ему никаких шансов и букмекеры. Но борьба в матче получилась куда более напряженной, чем ожидалось. Каруана — это такой шахматный отличник, которому не свойственны глупые ошибки, зевки, но в то же время он редко удивляет нестандартной игрой. Карлсена как раз полюбили за его нестандартное видение игры. Кстати, после одной из партий, когда у Магнуса спросили, почему же он не смог развить преимущество, ведь компьютер показывал его превосходство в 2 пешки, норвежец ответил в духе «да мне плевать, что он так показывал». Карлсен доверяет своему видению.

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Так сложилась встреча, что все 12 партий с классическим контролем завершились вничью. Матч уже нарекли самым скучным в истории. Но не все было так уж уныло. Да, случались абсолютно проходные партии, но были и те, которые восхищали. В одной из них Каруана почти в безнадежной позиции отоборонялся с компьютерной точностью и спас ничью. Правда, в ряде партий уже американцу не удалось реализовать значительный перевес. Причем от цвета фигур в этой встрече мало что зависело. Соперники мучили друг друга даже черными. И Карлсен вполне мог не доводить дело до тай-брейка в 12-й партии. Но и там Каруана, сыграв довольно амбициозно, сумел отскочить.

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На среду, 28 ноября, был намечен финальный день. Сначала шахматисты должны были сыграть 4 партии в рапид (контроль по 25 минут). Если бы и тут все закончилось вничью, оппонентам пришлось бы сразиться в блиц.

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Но все-таки до блица дело не дошло, как и 2 года назад. Тогда Карлсен победил Карякина 3:1. Сейчас четвертая партия и не понадобилась. Три подряд взял Магнус, разгромив Каруану. Многое решил жребий. Начал белыми Карлсен и сумел реализовать перевес. Он по ходу всей партии создавал давление, заставлял Каруана расходовать время, что в итоге и сказалось. Лишней минутки не хватило американцу, чтобы придумать, как играть в эндшпиле.

После первой партии особой борьбы на тай-брейке и не было. Каруана очень сильно расстроился и начал проявлять бездумную агрессию. Он просто семимильными шагами вел фигуры вперед. Ход c7 будет еще долго сниться Фабиано, после него уже невозможно было рассчитывать даже на ничью. Да еще и в цейтноте находился Каруана. Карлсен без видимого напряга дожал Фабиано. По сути, американец уничтожил себя и свои шансы за час, а то и меньше.

Про третью партию тай-брейка и сказать особенно нечего. Каруана по заказу должен был побеждать черными, и он очень старался это сделать. Но Карлсен сушил игру. Американец постарался рискнуть, сыграть нестандартно, но в ничейной позиции это привело его к очередному поражению. Против двух ферзей Карлсена в эндшпиле было бесполезно бороться.

Круто провел матч Каруана, но он не мастер быстрых шахмат. Об этом говорили еще перед встречей за корону. Так в итоге и вышло.

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В последний год в мире шахмат начали шептаться, что Карлсен уже не торт. Его рейтинг уже не запредельные 2880 пунктов, а более-менее человеческие 2835. Если быть честным, то без блеска провел чемпионский матч норвежец, но, как и 2 года назад, сыграл очень четко на тай-брейке. Теперь еще 2 года титул лучшего шахматиста будет у него. Очень хочется, чтобы в 2020-м на него устроил охоту кто-то из россиян: Крамник, Грищук, Непомнящий или Карякин.

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