Битва за шахматную корону шла 19 дней, а решилось все за час
Каруану постигла участь Карякина.
Каруану постигла участь Карякина.
9 ноября в Лондоне стартовал матч за шахматную корону между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. 2 года норвежец сумел отбиться от нападок россиянина Сергея Карякина. Вокруг того матча был сумасшедший ажиотаж. Карякин даже вырвался вперед, выиграв восьмую партию. Но в десятой Карлсен его настиг, а затем победил на
На этот раз Карякин не сумел отобраться на матч с Карлсеном, хотя в турнире претендентов феноменально провел второй круг и был очень близок к победе. Но Сергей финишировал третьим, а квалифицировался американский итальянец Фабиано Каруана, проведший турнир более ровно.
Перед стартом чемпионского матча в мировом рейтинге Карлсен всего на 3 пункта опережал Каруану — 2835 против 2832. Тем не менее практически никто не ставил на американца, не давали ему никаких шансов и букмекеры. Но борьба в матче получилась куда более напряженной, чем ожидалось. Каруана — это такой шахматный отличник, которому не свойственны глупые ошибки, зевки, но в то же время он редко удивляет нестандартной игрой. Карлсена как раз полюбили за его нестандартное видение игры. Кстати, после одной из партий, когда у Магнуса спросили, почему же он не смог развить преимущество, ведь компьютер показывал его превосходство в 2 пешки, норвежец ответил в духе «да мне плевать, что он так показывал». Карлсен доверяет своему видению.
Так сложилась встреча, что все 12 партий с классическим контролем завершились вничью. Матч уже нарекли самым скучным в истории. Но не все было так уж уныло. Да, случались абсолютно проходные партии, но были и те, которые восхищали. В одной из них Каруана почти в безнадежной позиции отоборонялся с компьютерной точностью и спас ничью. Правда, в ряде партий уже американцу не удалось реализовать значительный перевес. Причем от цвета фигур в этой встрече мало что зависело. Соперники мучили друг друга даже черными. И Карлсен вполне мог не доводить дело до
На среду, 28 ноября, был намечен финальный день. Сначала шахматисты должны были сыграть 4 партии в рапид (контроль по 25 минут). Если бы и тут все закончилось вничью, оппонентам пришлось бы сразиться в блиц.
Но
После первой партии особой борьбы на
Про третью партию
Круто провел матч Каруана, но он не мастер быстрых шахмат. Об этом говорили еще перед встречей за корону. Так в итоге и вышло.
В последний год в мире шахмат начали шептаться, что Карлсен уже не торт. Его рейтинг уже не запредельные 2880 пунктов, а