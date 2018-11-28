Карпов прокомментировал победу Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Источник: РИА "Новости"

Карлсен в среду со счетом 3−0 выиграл у Каруаны матч в быстрые шахматы, досрочно выиграв поединок за шахматную корону. Ранее соперники все 12 партий в классические шахматы завершили вничью. Согласно регламенту судьба чемпионского звания решалась на тай-брейке.

«Сам ход поединка (в классические шахматы) был, мягко говоря, не очень примечательным — еще никогда не было 12 ничьих подряд в матчах на первенство мира, — сказал по телефону Карпов. — Но это, видимо, проблема формата: я думаю, что 12 партий — это очень мало для матча за звание чемпиона мира. Оба боялись рисковать, в том числе и Каруана. А Карлсен в какой-то момент, не думаю, что изначально, видимо, решил сделать ставку на тай-брейк. И его план в конечном итоге оправдался».

«И в результате он победил, — добавил собеседник агентства. — Но смешивать “классику” с быстрыми шахматами, а тем более с блицем и еще разбавлять это “армагеддоном” — это очень несерьезно для матча на первенство мира. Победа Карлсена сегодня была убедительной, а в матче в классику шансы были примерно равны. У Каруаны были возможности, но в какой-то момент ему надо было рискнуть».