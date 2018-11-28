Карпов прокомментировал победу Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Олег Богатов. Ставка чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена на победу на
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Олег Богатов. Ставка чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена на победу на
Карлсен в среду со счетом 3−0 выиграл у Каруаны матч в быстрые шахматы, досрочно выиграв поединок за шахматную корону. Ранее соперники все 12 партий в классические шахматы завершили вничью. Согласно регламенту судьба чемпионского звания решалась на
«Сам ход поединка (в классические шахматы) был, мягко говоря, не очень примечательным — еще никогда не было 12 ничьих подряд в матчах на первенство мира, — сказал по телефону Карпов. — Но это, видимо, проблема формата: я думаю, что 12 партий — это очень мало для матча за звание чемпиона мира. Оба боялись рисковать, в том числе и Каруана. А Карлсен в
«И в результате он победил, — добавил собеседник агентства. — Но смешивать “классику” с быстрыми шахматами, а тем более с блицем и еще разбавлять это “армагеддоном” — это очень несерьезно для матча на первенство мира. Победа Карлсена сегодня была убедительной, а в матче в классику шансы были примерно равны. У Каруаны были возможности, но в
Для Карлсена, являющегося чемпионом мира с 2013 года, это была третья защита титула. Каруана впервые принимал участие в матче за звание сильнейшего шахматиста планеты.