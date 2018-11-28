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28 ноября, источник: Р-Спорт

Карпов прокомментировал победу Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Олег Богатов. Ставка чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена на победу на тай-брейке титульного матча в Лондоне с претендентом американцем Фабиано Каруаной оправдалась, но смешивать классические шахматы с быстрыми в матче за первенство мира просто несерьезно, заявил РИА Новости 12-й чемпион мира россиянин Анатолий Карпов.

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Источник: РИА "Новости"

Карлсен в среду со счетом 3−0 выиграл у Каруаны матч в быстрые шахматы, досрочно выиграв поединок за шахматную корону. Ранее соперники все 12 партий в классические шахматы завершили вничью. Согласно регламенту судьба чемпионского звания решалась на тай-брейке.

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«Сам ход поединка (в классические шахматы) был, мягко говоря, не очень примечательным — еще никогда не было 12 ничьих подряд в матчах на первенство мира, — сказал по телефону Карпов. — Но это, видимо, проблема формата: я думаю, что 12 партий — это очень мало для матча за звание чемпиона мира. Оба боялись рисковать, в том числе и Каруана. А Карлсен в какой-то момент, не думаю, что изначально, видимо, решил сделать ставку на тай-брейк. И его план в конечном итоге оправдался».

«И в результате он победил, — добавил собеседник агентства. — Но смешивать “классику” с быстрыми шахматами, а тем более с блицем и еще разбавлять это “армагеддоном” — это очень несерьезно для матча на первенство мира. Победа Карлсена сегодня была убедительной, а в матче в классику шансы были примерно равны. У Каруаны были возможности, но в какой-то момент ему надо было рискнуть».

Для Карлсена, являющегося чемпионом мира с 2013 года, это была третья защита титула. Каруана впервые принимал участие в матче за звание сильнейшего шахматиста планеты.

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