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18:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Карякин: Без спортзала — никуда

Самый популярный гроссмейстер России рассказал о своих тренировках и занятиях с детьми.

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Источник: Спорт-Экспресс

Только что отгремел матч за мировую корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной. Великий викинг стал четырехкратным чемпионом планеты, защитив свой титул. Очередному претенденты не удалось свергнуть Карлсена с трона. Но сегодня участник прошлого матча Сергей Карякин расскажет, как тяжело держать напряжение за доской и почему для этого тебе необходимы физические нагрузки?

Каруана очень силен физически

— Как вам матч?

— Кто-то говорил, что мой поединок с Карлсеном был скучным. Но в Лондоне тогда точно была тоска — 12 ничьих — это не очень хорошо для шахмат. Болельщики хотят видеть результат. Но, с другой стороны, понимаю, что цены слишком высока. Поэтому кого-то осуждать, даже язык не повернется. Это очень тяжелое испытание. И нужно быть неимоверно сильным и в шахматном плане, и в психологическом, и в физическом. И Если Магнус всегда считался атлетом, то про Каруану говорили, что он очень щуплый. Это неправда. Знаю, что Фаб очень много занимается в зале. У него железная рукопожатие и железная хватка за доской.

— На тай-брейке у него не хватило сил?

— Просто Магнус был слишком уверен в себе и слишком силен в быстрых шахматах. Мне удалось навязать ему борьбу, у Каруаны не получилось — он был просто раздавлен с сухим счетом 0−3.

— Отойдя от матча, как вы тренируетесь?

— Когда я нахожусь в Москве я почти каждый день хожу в прекрасный клуб «VITASPOR». Могу с уверенность сказать, что это лучший зал в Москве. Здесь можно и поиграть в теннис, и поплавать даже в «минус 30» в открытом бассейне, поиграть в футбол, попариться в русской бане, финской сауне, отдохнуть в джакузи. Директор клуба Дмитрий Киселев здесь все просто шикарно организовал.

Встречаю в зале Агутина и Абросимову

— Вы занимаетесь один?

— У меня есть помощник, который является мастером на все руки — это Виталий Кожанов. Он мой массажист и повар. Иногда занимаюсь со своим полным тезкой — чемпионом мира по современному пятиборью. Сергей Карякин просто замечательный тренер. Ну и не могу не отметить моего менеджера Кирилла Зангалиса, который никогда не занимался физическими нагрузками, а в 38 лет изменил жизнь, сбросил 25 килограмм и теперь его не вытащить из спортивного зала. Так что и у него я многому учусь и не только в плане тренировок, но и в плане правильного питания.

— Вы больше уделяете внимание какого виду нагрузок?

— Я много плаваю, но и железу уделяю внимания, иногда играю в теннис. Не забывайте, что мне помогала в теннисе сама Аня Чекветадзе, с который мы до сих пор дружим. Кстати, в клубе встречаю интересных людей. Вот на днях видел Леонида Агутина, общался с известной баскетболисткой, чемпионкой женской НБА Светой Абросимовой.

— В клубе вас узнают?

— Почти всегда. И знаете, ведь я собираюсь открыть здесь шахматную школу. Один раз я уже давал здесь большой сеанс. В VITASPORT ходит много детей. Это был фурор. Собралось так много народу. Я просто устал от фото и автографов. Но был очень доволен.

— Дети счастливы, что с ними занимается вице-чемпион мира?

— Ну я не имею время на занятия. Только провести иногда сеанс. Если все получится, то в клубе отличное помещение. И здесь будут вести уроки настоящие профессионалы. Очень хочу верить, что мой матч с Карлсеном поднял большую волну популярности шахмат в стране. За эту поддержку хочу сказать спасибо и моим спонсорам, без которых бы не было этих успехов. Это компании «Альпари», «ВСМПО-АВИСМА», «ФосАгро», Лаборатория Касперского, «Mercedes Benz».

— Какие бы вы советы дали юным шахматистам, чтобы они с самого детства вели здоровый образ жизни?

— Для начала — нужно отказаться от сладкого. Это просто обязательное условие. И если даже вы не ходите в спортзал, то встав с постели, можно за 30 минут привести себя в форму. Помахать руками, сделать 20 отжиманий, 20 приседаний, хотя бы минуту простоять в «планке». Если это войдет в привычку, то вы будете заряжены энергией на целый день. Ну, а если есть возможность, то жду всех в спортзале.

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