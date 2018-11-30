Карякин сохранил 15-е место в рейтинге FIDE
ТАСС, 30 ноября. Россиянин Сергей Карякин сохранил 15-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации.
ТАСС, 30 ноября. Россиянин Сергей Карякин сохранил 15-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации.
В активе Карякина 2753 очка. Лучший из россиян Владимир Крамник занимает седьмое место (2777), Александр Грищук — девятое (2771).
Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2835), на втором месте — американец Фабиано Каруана (2832). 28 ноября Карлсен одержал на
В женском рейтинге первое место занимает китаянка Хоу Ифань (2662), на втором месте расположилась ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2575), 23 ноября защитившая звание чемпионки мира. Тройку замыкает украинка Анна Музычук (2569). Россиянка Екатерина Лагно, проигравшая Цзюй Вэньцзюнь в финале чемпионата мира, идет на четвертом месте (2560).