Карякин сохранил 15-е место в рейтинге FIDE

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2835), на втором месте — американец Фабиано Каруана (2832). 28 ноября Карлсен одержал на тай-брейке победу в матче против Каруаны и сохранил звание чемпиона мира по шахматам. Третью строчку рейтинга занимает Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана (2817).