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18:32 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2018 года пройдет в России

ТАСС, 30 ноября. Чемпионат мира по рапиду и блицу в 2018 году будет проведен в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

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Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет с 25 по 31 декабря. Город, в котором состоится чемпионат, будет назван позднее. Отмечается, что для участников турнира будет организован особый визовый режим. В прошлом году чемпионат мира по рапиду и блицу прошел в Саудовской Аравии, из-за отказа в выдаче виз в турнире не принимали участие израильские шахматисты.

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Действующим чемпионом мира по рапиду является индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, второе место на прошлом турнире занял россиянин Владимир Федосеев, еще один российский шахматист, Ян Непомнящий, стал третьим. В женском турнире по рапиду победительницей стала чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь, второе место заняла ее соотечественница Лэй Тинцзе, третьей стала немка Элизабет Петц. Лучшие из россиянок Александра Горячкина, Полина Шувалова и Бибисара Асаубаева заняли 10−12-е места.

Победителем чемпионата мира по блицу стал обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен, второе место занял россиянин Сергей Карякин, третьим стал Ананд. В женском турнире первое место заняла грузинка Нана Дзагнидзе, второй стала россиянка Валентина Гунина, третьей — Цзюй Вэньцзюнь.

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