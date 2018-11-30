Чемпионат мира по рапиду и блицу 2018 года пройдет в России

Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет с 25 по 31 декабря. Город, в котором состоится чемпионат, будет назван позднее. Отмечается, что для участников турнира будет организован особый визовый режим. В прошлом году чемпионат мира по рапиду и блицу прошел в Саудовской Аравии, из-за отказа в выдаче виз в турнире не принимали участие израильские шахматисты.

Читайте также Битва за шахматную корону шла 19 дней, а решилось все за час

Действующим чемпионом мира по рапиду является индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, второе место на прошлом турнире занял россиянин Владимир Федосеев, еще один российский шахматист, Ян Непомнящий, стал третьим. В женском турнире по рапиду победительницей стала чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь, второе место заняла ее соотечественница Лэй Тинцзе, третьей стала немка Элизабет Петц. Лучшие из россиянок Александра Горячкина, Полина Шувалова и Бибисара Асаубаева заняли 10−12-е места.