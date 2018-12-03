Белорусы заняли 4-е место на Всемирной юношеской шахматной Олимпиаде

В составе белорусской команды выступали Вячеслав Зарубицкий, Ольга Баделько, Денис Лазавик, Максим Царук и Артем Синявский. Они набрали 13 очков в 9 матчах.
Столько же у китайских шахматистов, но по дополнительным показателям они опередили белорусов. Белорусские шахматисты обыграли две команды Турции с одинаковым счетом 2,5:1,5, затем сверстников из Словакии — 3,5:0,5, Грузии — 3:1, Индии — 2,5:1,5 и Израиля — 3,5:0,5. Кроме того, белорусы сыграли вничью с американцами — 2:2, а также уступили сборным Ирана и Китая с одинаковым счетом 1:3.
Победителями Олимпиады стали юные шахматисты из Узбекистана, набравшие 16 очков. На второй итоговой позиции команда Индии (14 баллов), бронзовые медали у сборной Китая (13).
Всего в соревнованиях приняли участие 46 команд, составленных из игроков не старше 16 лет.