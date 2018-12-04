Чемпионат мира по рапиду и блицу 2018 года пройдет в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что турнир пройдет в России с 25 по 31 декабря. Для участников турнира будет организован особый визовый режим. В прошлом году чемпионат мира по рапиду и блицу прошел в Саудовской Аравии, из-за отказа в выдаче виз в турнире не принимали участие израильские шахматисты.

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Действующим чемпионом мира по рапиду является индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, второе место на прошлом турнире занял россиянин Владимир Федосеев, еще один российский шахматист, Ян Непомнящий, стал третьим. В женском турнире по рапиду победительницей стала чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь, второе место заняла ее соотечественница Лэй Тинцзе, третьей стала немка Элизабет Петц. Лучшие из россиянок Александра Горячкина, Полина Шувалова и Бибисара Асаубаева заняли 10−12-е места.