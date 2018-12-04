Призовой фонд ЧМ-2018 по рапиду и блицу в Санкт-Петербурге составит $1 млн

Источник: РИА "Новости"

«Призовой фонд турнира — один миллион долларов», — сообщил Дворкович.

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Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 25 по 31 декабря. Для шахматистов будет организован особый визовый режим.

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2017 года прошел в Саудовской Аравии.