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15:04 (мск), источник: ТАСС

Призовой фонд ЧМ-2018 по рапиду и блицу в Санкт-Петербурге составит $1 млн

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Призовой фонд чемпионата мира по рапиду и блицу 2018 года, который пройдет в Санкт-Петербурге, составит $1 млн. Об этом ТАСС сообщил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

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Источник: РИА "Новости"

«Призовой фонд турнира — один миллион долларов», — сообщил Дворкович.

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Чемпионат мира по рапиду и блицу 2018 года пройдет в Санкт-Петербурге

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 25 по 31 декабря. Для шахматистов будет организован особый визовый режим.

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2017 года прошел в Саудовской Аравии.

Действующим чемпионом мира по рапиду является индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, победителем чемпионата мира по блицу стал обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен. В женском турнире по рапиду победительницей стала чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь. В блице победила грузинка Нана Дзагнидзе.

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