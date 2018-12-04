Призовой фонд ЧМ-2018 по рапиду и блицу в Санкт-Петербурге составит $1 млн
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Призовой фонд чемпионата мира по рапиду и блицу 2018 года, который пройдет в
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Призовой фонд чемпионата мира по рапиду и блицу 2018 года, который пройдет в
«Призовой фонд турнира — один миллион долларов», — сообщил Дворкович.
Турнир в
Чемпионат мира по рапиду и блицу 2017 года прошел в Саудовской Аравии.
Действующим чемпионом мира по рапиду является индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, победителем чемпионата мира по блицу стал обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен. В женском турнире по рапиду победительницей стала чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь. В блице победила грузинка Нана Дзагнидзе.