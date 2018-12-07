Российский шахматист Артемьев выиграл чемпионат Европы по блицу
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский шахматист Владислав Артемьев одержал победу на чемпионате Европы по блицу в Скопье (Македония).
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский шахматист Владислав Артемьев одержал победу на чемпионате Европы по блицу в Скопье (Македония).
Артемьев стал первым, набрав 18,5 очка. Второе место занял представитель Грузии Иван Чепаринов (17), третье — чех Давид Навара (16,5).
Чемпионат Европы по блицу и рапиду проходит в Скопье с 5 по 9 декабря.