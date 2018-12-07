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19:10 (мск), источник: Р-Спорт

Российский шахматист Артемьев выиграл чемпионат Европы по блицу

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский шахматист Владислав Артемьев одержал победу на чемпионате Европы по блицу в Скопье (Македония).

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Артемьев стал первым, набрав 18,5 очка. Второе место занял представитель Грузии Иван Чепаринов (17), третье — чех Давид Навара (16,5).

Чемпионат Европы по блицу и рапиду проходит в Скопье с 5 по 9 декабря.

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