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23:38 (мск), источник: ТАСС

Российский шахматист Попов стал чемпионом Европы по рапиду

ТАСС, 9 декабря. Российский гроссмейстер Валерий Попов выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам (рапид). Соревнования проходили в Скопье.

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В турнире приняли участие более четырехсот шахматистов, которые сыграли 13 туров. 44-летний россиянин набрал 10,5 очка. Второе место занял еще один россиянин Андрей Есипенко, третьим стал Вахап Шанал из Турции, спортсмены также набрали по 10,5 очка, но уступили Попову по дополнительным показателям.

Попов является серебряным призером чемпионата Европы по быстрым шахматам 2008 года.

Ранее в турнире по блицу победу одержал россиянин Владислав Артемьев.

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