Российский шахматист Попов стал чемпионом Европы по рапиду

В турнире приняли участие более четырехсот шахматистов, которые сыграли 13 туров. 44-летний россиянин набрал 10,5 очка. Второе место занял еще один россиянин Андрей Есипенко, третьим стал Вахап Шанал из Турции, спортсмены также набрали по 10,5 очка, но уступили Попову по дополнительным показателям.