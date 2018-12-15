Неуязвимый Магнус, возвращение Лагно и новый русский президент: итоги года в шахматах

Источник: РИА "Новости"

СОБЫТИЕ ГОДА И ГЕРОЙ ГОДА

Матч между Магнусом Карлсеном и претендентом американским гроссмейстером Фабиано Каруаной проходил в Лондоне. Прогнозы были осторожными, но все они сводились к тому, что если дело дойдет до тай-брейка, то тут чемпион имеет явное преимущество.

— Мне непонятно, как гроссмейстер такого уровня, как Каруана, столь слабо играет в быстрые шахматы, — говорил Александр Грищук.

Однако были и такие мнения, что на коротком отрезке из четырех партий по быстрым шахматам преимущество Карлсена в рапиде будет не столь заметным. Как же они ошибались.

Каруана очень хорошо подготовился к матчу, хотя уже в первой партии висел на волоске, но Магнус поторопился и упустил победу. А вот затем чемпион ничего не мог противопоставить в дебюте сопернику. Команде претендента следует сказать респект за дебютную подготовку. В двух партиях уже Каруана стоял лучше. Но в последней, 12-й, норвежец черными получил очень хорошую позицию, некоторые считали, что выигрышную, однако неожиданно предложил ничью.

Настолько был уверен в своем преимуществе на тай-брейке? Как показал дальнейший ход матча, да, уверен. На то он и чемпион. Магнус не оставил Фабиано ни единого шанса: огромное преимущество, три победы подряд. Четвертой партии не понадобилось, как и блица.

— Карлсен на сегодня самый универсальный игрок в мире с необычайно крепкой нервной системой, — подвел итог матча гроссмейстер Владимир Федосеев.

Чемпион еще раз показал всему миру, что корону он держит в руках крепко и никому пока отдавать не собирается. Великий норвежец буквально следует завету Леонида Ильича Брежнева, который, правда, в 1975 году дал его Анатолию Карпову, Взял корону, так держи ее. И если мы говорим о герое года в шахматах, то это, без сомнения, Карлсен.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

К открытиям можно смело отнести Екатерину Лагно. Нет, ее все давно знают, как одного из сильнейших гроссмейстеров мира. Но каково это вернуться в большой спорт после перерыва? Екатерина уходила в декрет. И первым же ее турниром стал чемпионат мира в Хантах, где Лагно дошла до финала. Классическая часть из четырех партий между Лагно и действующей чемпионкой мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь завершилась вничью. Причем отыгралась китаянка в последней партии. Вэньцзюнь взяла верх только во втором микроматче по рапиду с контролем 10 минут. В общем, браво Екатерина!

НАШИ

Двоякое впечатление осталось от года. В марте в Берлине прошел мужской турнир претендентов, из восьми участников было трое россиян Сергей Карякин, Владимир Крамник и Александр Грищук. Карякин занял третье место, поделив 2−3-е места с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым (третье место в мировом рейтинге). Да, российский гроссмейстер не смог выйти на матч претендентов, но надо же понимать, какой жесткий отбор в жесткой конкуренции нужно для этого пройти.

Еще из положительного. Про Екатерину Лагно мы уже сказали. Но в чемпионате мира в полуфинал вышла еще и Александра Костенюк. По новому регламенту, два наших гроссмейстера получили право без отбора сыграть в турнире претенденток.

Несколько смазало впечатление от года выступление наших сборных на Олимпиаде, которая прошла в Батуми в октябре. Мужчины сумели на флажке зацепиться за бронзу, а вот наши девушки остались без наград, хотя их четвертое место при такой конкуренции язык не повернется назвать провалом.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЯНИН