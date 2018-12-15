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13:14 (мск), источник: Советский спорт

Неуязвимый Магнус, возвращение Лагно и новый русский президент: итоги года в шахматах

Мы подводим итоги уходящего года в шахматах, где главным событием стал матч на первенство мира, завершившийся 30 ноября победой действующего чемпиона Магнуса Карлсена.

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Источник: РИА "Новости"

СОБЫТИЕ ГОДА И ГЕРОЙ ГОДА

Матч между Магнусом Карлсеном и претендентом американским гроссмейстером Фабиано Каруаной проходил в Лондоне. Прогнозы были осторожными, но все они сводились к тому, что если дело дойдет до тай-брейка, то тут чемпион имеет явное преимущество.

— Мне непонятно, как гроссмейстер такого уровня, как Каруана, столь слабо играет в быстрые шахматы, — говорил Александр Грищук.

Однако были и такие мнения, что на коротком отрезке из четырех партий по быстрым шахматам преимущество Карлсена в рапиде будет не столь заметным. Как же они ошибались.

Каруана очень хорошо подготовился к матчу, хотя уже в первой партии висел на волоске, но Магнус поторопился и упустил победу. А вот затем чемпион ничего не мог противопоставить в дебюте сопернику. Команде претендента следует сказать респект за дебютную подготовку. В двух партиях уже Каруана стоял лучше. Но в последней, 12-й, норвежец черными получил очень хорошую позицию, некоторые считали, что выигрышную, однако неожиданно предложил ничью.

Настолько был уверен в своем преимуществе на тай-брейке? Как показал дальнейший ход матча, да, уверен. На то он и чемпион. Магнус не оставил Фабиано ни единого шанса: огромное преимущество, три победы подряд. Четвертой партии не понадобилось, как и блица.

— Карлсен на сегодня самый универсальный игрок в мире с необычайно крепкой нервной системой, — подвел итог матча гроссмейстер Владимир Федосеев.

Чемпион еще раз показал всему миру, что корону он держит в руках крепко и никому пока отдавать не собирается. Великий норвежец буквально следует завету Леонида Ильича Брежнева, который, правда, в 1975 году дал его Анатолию Карпову, Взял корону, так держи ее. И если мы говорим о герое года в шахматах, то это, без сомнения, Карлсен.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

К открытиям можно смело отнести Екатерину Лагно. Нет, ее все давно знают, как одного из сильнейших гроссмейстеров мира. Но каково это вернуться в большой спорт после перерыва? Екатерина уходила в декрет. И первым же ее турниром стал чемпионат мира в Хантах, где Лагно дошла до финала. Классическая часть из четырех партий между Лагно и действующей чемпионкой мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь завершилась вничью. Причем отыгралась китаянка в последней партии. Вэньцзюнь взяла верх только во втором микроматче по рапиду с контролем 10 минут. В общем, браво Екатерина!

НАШИ

Двоякое впечатление осталось от года. В марте в Берлине прошел мужской турнир претендентов, из восьми участников было трое россиян Сергей Карякин, Владимир Крамник и Александр Грищук. Карякин занял третье место, поделив 2−3-е места с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым (третье место в мировом рейтинге). Да, российский гроссмейстер не смог выйти на матч претендентов, но надо же понимать, какой жесткий отбор в жесткой конкуренции нужно для этого пройти.

Еще из положительного. Про Екатерину Лагно мы уже сказали. Но в чемпионате мира в полуфинал вышла еще и Александра Костенюк. По новому регламенту, два наших гроссмейстера получили право без отбора сыграть в турнире претенденток.

Несколько смазало впечатление от года выступление наших сборных на Олимпиаде, которая прошла в Батуми в октябре. Мужчины сумели на флажке зацепиться за бронзу, а вот наши девушки остались без наград, хотя их четвертое место при такой конкуренции язык не повернется назвать провалом.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЯНИН

Необходимо отдельно выделить еще одно событие года, потому что оно важно и для мировых, и для российских шахмат. Наконец в руководстве ФИДЕ был наведен порядок. Все устали от скандалов, связанных с предыдущим главой международной федерации Кирсаном Илюмжиновым. На конгрессе в Батуми в начале октября новым президентом был избран бывший вице-премьер Правительства России Аркадий Дворкович. Он сразу же предложил реформу розыгрыша шахматной короны у женщин. Теперь она обретет стройный вид, как и у мужчин: будет понятная система отбора, которую венчает турнира претендентов. Также Аркадий Владимирович за столь короткий строк успел добиться проведения в России чемпионатов в мира по рапиду и блицу да еще с солидным призовым фондом 1 млн долларов. Турниры пройдут в Санкт-Петербурге с 25 по 30 декабря.

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