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19:53 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Севилья» подарил шахматисту Анатолию Карпову именную футболку

ТАСС, 20 декабря. Испанский футбольный клуб «Севилья» подарил российскому шахматисту Анатолию Карпову именную футболку во время экскурсии по стадиону клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В 1987 году в Севилье прошел матч на звание чемпиона мира, в котором Карпов встретился с другим советским шахматистом — Гарри Каспаровым. Матч завершился вничью, и Каспаров сохранил за собой титул.

Карпов посетил домашний стадион испанского клуба «Рамон Санчес Писхуан», где встретился с президентом «Севильи» Хосе Кастро. Также он побывал в новом музее «Севильи», он рассказал, что находится под впечатлением от успехов команды в Лиге Европы и от ее болельщиков. Президент клуба подарил Карпову футболку «Севильи» с номером 1.

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Карпов получил звание гроссмейстера в 1970 году. 3 апреля 1975 года, после отказа американца Бобби Фишера защищать свой титул, советский шахматист был объявлен двенадцатым чемпионом мира. Этот титул Карпов удерживал 10 лет, а в 1985 году уступил шахматную корону Каспарову.

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