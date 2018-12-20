Футбольный клуб «Севилья» подарил шахматисту Анатолию Карпову именную футболку

Источник: РИА "Новости"

В 1987 году в Севилье прошел матч на звание чемпиона мира, в котором Карпов встретился с другим советским шахматистом — Гарри Каспаровым. Матч завершился вничью, и Каспаров сохранил за собой титул.

Карпов посетил домашний стадион испанского клуба «Рамон Санчес Писхуан», где встретился с президентом «Севильи» Хосе Кастро. Также он побывал в новом музее «Севильи», он рассказал, что находится под впечатлением от успехов команды в Лиге Европы и от ее болельщиков. Президент клуба подарил Карпову футболку «Севильи» с номером 1.