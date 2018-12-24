Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден НайтсОТ3
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе ШарксБ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз1
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл ЛивзОТ5
Детройт Ред Уингз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс3
Флорида Пантерз6
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБ2
Филадельфия Флайерз3
Все события
Фоторепортажи
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
15:35 (мск), источник: Р-Спорт

Российская шахматная федерация соболезнует в связи с кончиной Дубова

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российская шахматная федерация (РШФ) выразила соболезнования в связи с кончиной шахматного арбитра, математика и почетного члена Международной шахматной федерации (FIDE) Эдуарда Дубова.

Наверх

Ранее источник в правоохранительных органах Москвы сообщил РИА Новости, что 80-летнего Дубова госпитализировали утром в субботу на юго-западе города с общим переохлаждением и обморожением конечностей. В воскресенье он скончался, не приходя в сознание.

«Российская шахматная федерация соболезнует родным и близким Эдуарда Львовича», — говорится на официальном сайте РШФ.

В шахматах Эдуард Дубов известен благодаря своему вкладу в систему советских рейтингов — он является автором системы коэффициентов. Дубов также работал международным арбитром и занимал пост президента Шахматной федерации Москвы. Его внук Даниил Дубов в настоящее время считается одним из сильнейших российских гроссмейстеров.

 Медведевой на лед кинули пачку пельменей (видео)
Кокорину и Мамаеву поменяли статью
Фигуристок-юниорок предложили убрать с чемпионатов России
Спортивный принцип. Кто представит РФ на ЧЕ по фигурному катанию
Год тенниса: камбэк Джоковича, прорыв Хачанова и сексизм
Иржи Гамза: Губерниев вредит российскому и мировому биатлону
Итальянская чемпионка ОИ поведала о «безумии» российских фанатов
Зимняя пауза «Спартака»: расписание, сборы, трансферы
Самодурова: Рада за себя, но жалко Туктамышеву
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь