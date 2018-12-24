Российская шахматная федерация соболезнует в связи с кончиной Дубова

Ранее источник в правоохранительных органах Москвы сообщил РИА Новости, что 80-летнего Дубова госпитализировали утром в субботу на юго-западе города с общим переохлаждением и обморожением конечностей. В воскресенье он скончался, не приходя в сознание.
«Российская шахматная федерация соболезнует родным и близким Эдуарда Львовича», — говорится на официальном сайте РШФ.
В шахматах Эдуард Дубов известен благодаря своему вкладу в систему советских рейтингов — он является автором системы коэффициентов. Дубов также работал международным арбитром и занимал пост президента Шахматной федерации Москвы. Его внук Даниил Дубов в настоящее время считается одним из сильнейших российских гроссмейстеров.