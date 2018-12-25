Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу стартует в Санкт-Петербурге

В соревнованиях примут участие сильнейшие шахматисты мира, среди которых только завоевавший шахматную корону норвежец Магнус Карлсен. Также в
Чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) стали проводиться с 1992 года, хотя неофициальные турниры проходили с 1970 года. Среди их победителей были такие гроссмейстеры, как Роберт Фишер, Михаил Таль, Анатолий Карпов.
По правилам быстрых шахмат каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход. Контроль времени в блице — три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход.
Призовой фонд прошлогоднего турнира, прошедшего в Саудовской Аравии, составил $2 млн. Чемпионы мира по блицу и рапиду получили по $750 тыс., победительницы женского турнира — по $250 тыс. В этом году призовой фонд меньше в два раза, и победители получат по $350 тыс., а чемпионки среди женщин — по $150 тыс.
По словам президента FIDE Аркадия Дворковича, у турнира в России достойный призовой фонд.
Хотел бы поблагодарить наших партнеров за то, что в сложный момент пришли нам на помощь и помогли в кратчайшие сроки организовать чемпионаты с достойным призовым фондом в одном из красивейших городов мира.
Однако Саудовская Аравия и в этом году сыграет важную роль в проведении турнира, так как в официальное название соревнований добавляется пометка «под патронажем короля Салмана». Саудовская Аравия проводила чемпионат мира в прошлом году и собиралась в текущем сезоне провести второе мировое первенство имени короля страны, которое должно было пройти в
Для участников турнира будет организован особый визовый режим, так что скандальной ситуации прошлого года не повторится. Чемпионат 2017 года проходил в Саудовской Аравии, на котором
Действующим чемпионом мира по рапиду является индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, победителем чемпионата мира по блицу стал обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен. В женском турнире по рапиду победила чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь. В блице чемпионкой стала грузинка Нана Дзагнидзе.
Официально турнир пройдет с 25 по 31 декабря, однако заключительным днем станет 30 декабря. На следующий день запланирован отъезд участников.