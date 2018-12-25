Год шахмат: вспышка Карякина и скандал с Илюмжиновым

Источник: РИА "Новости"

Карлсен удержался на вершине

Магнус Карлсен в четвертый раз подряд победил в матче на первенство мира по шахматам. На этот раз соперником норвежского гроссмейстера был американец Фабиано Каруана, который завершил весенний турнир претендентов на чистом первом месте.

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Матч состоял из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Соперники поочередно перехватывали друг у друга преимущество на протяжении 12 игр, причем нередко в выгодной позиции оказывались черные, что лишний раз доказало снижение роли белого цвета: современные гроссмейстеры при помощи мощных компьютеров выводят свой уровень подготовки на такую высоту, что даже отставание в один ход уже не дает серьезного преимущества.

Несмотря на порой решающий перевес в партиях ни Карлсен, ни Каруана так и не смогли показать хотя бы одну результативную игру: все 12 классических поединков завершились вничью.

Особенно показательной стала ничья в последней партии, когда Карлсен должен был доводить до победы, однако совершенно неожиданно предложил сопернику ничью.

Каруана так удивился, что еще долго не соглашался на этот подарок судьбы, высматривая, где же мог ошибиться оппонент.

«Ничьи — это проблемы матчей за корону, — говорил тогда российский гроссмейстер Сергей Карякин в эфире “Матч ТВ”. — Ты сковываешься и не можешь показать все, на что способен. Это знаю по себе, хотя у нас были результативные партии два года назад в Нью-Йорке. А казалось, это мы скучно играли. Сейчас же некоторые партии совсем скучные».

Карлсен и Каруана установили рекорд по ничьим: за всю 132-летнюю историю матчей на мировое первенство еще не было такого случая, чтобы соперники хотя бы раз не сыграли результативно.

После 12-й ничейной партии судьба шахматной короны решалась на тай-брейке, в котором соперники успели провести три игры с укороченным контролем времени — 25 минут + 10 секунд на ход.

Карлсен одержал победу во всех трех (он, в отличие от любящего поразмышлять Каруаны, является настоящим спецом по быстрым шахматам) и уверенно защитил свой титул чемпиона мира.

Норвежец держит шахматную корону при себе уже с 2013 года, когда он обыграл индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда. В 2014 году Магнус провел первую защиту титула, снова одолев индийца, а в 2016-м оказался сильнее россиянина Сергея Карякина.

Скандал Илюмжинова

Крайне непросто этот год сложился для уже бывшего президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) — россиянина Кирсана Илюмжинова. Он возглавлял федерацию с 1995 года, однако его многолетнему руководству пришел конец из-за попадания в санкционный список США по Сирии.

Американский Минфин обвинил функционера в связях с находившимся под санкциями главой Центробанка Сирии Адибом Майялехом, а также одним из руководителей ЦБ Батул Ридой.

После этого у ФИДЕ появились серьезные проблемы с инвесторами, а также банками, в которых размещались счета организации.

По информации Financial Times, в апреле 2018 года швейцарский банк UBS закрыл счета федерации. Руководство ФИДЕ обратилось к еще четырем местным банкам, но везде получило отказ. Сотрудничать с организацией отказались даже в Румынии и Грузии.

Президентский совет ФИДЕ попросил россиянина уйти в отставку, однако тот отказался и заявил, что будет баллотироваться на еще один срок.

«Не дождутся моей отставки! Заявление президентского совета ФИДЕ направлено на то, чтобы выбить меня из президентской гонки. Я буду баллотироваться, — говорил Илюмжинов в середине весны. — Если я предполагал перед выборами посетить 30−40 стран, то теперь посещу 70−80 стран. Это заявление еще больше меня подстегнуло. Я буду еще больше пропагандировать всю абсурдность этой санкционной политики».

Тем не менее в июле комиссия ФИДЕ по этике отстранила россиянина от поста президента на 18 месяцев за то, что тот якобы неоднократно нарушал кодекс этики федерации, ставя свои интересы выше интересов организации и превышая президентские полномочия.

В итоге Илюмжинов решил сняться с выборов главы ФИДЕ. В 2018 году также проходили выборы президента Российской федерации шахмат (РШФ), и функционер поначалу проявлял большую заинтересованность в них, однако спустя какое-то время тоже неожиданно снял свою кандидатуру.

Президентом РШФ остался Андрей Филатов. А Илюмжинов, судя по всему, постепенно прощается с миром шахмат.

Дворкович ушел в шахматы

Несмотря на неудачи Илюмжинова, Россия не потеряла свое влияние на международной шахматной арене. Новым президентом ФИДЕ был избран неожиданно включившийся в предвыборную гонку Аркадий Дворкович, который с 2007 по 2010 год являлся вице-президентом Российской федерации шахмат, а с 2010 по 2014 год был председателем наблюдательного совета этой организации.

На выборном конгрессе ФИДЕ Дворкович разгромил своего оппонента — грека Георгиоса Макропулоса, набрав 103 голоса против 78.

В гонке должен был участвовать и третий кандидат — британский гроссмейстер Найджел Шорт, однако он снялся с выборов за несколько минут до начала голосования.

«Очевидно, что ФИДЕ необходимы перемены, нужны новые лица, и с Макропулосом этого невозможно достичь. Аркадий, кстати, очень умный парень, образованный, приятный в общении. ФИДЕ пора избавляться от старого хлама, люди из команды Макропулоса находятся в ФИДЕ веками, и их пора сдать в музей», — объяснил свое решение Шорт в комментарии ТАСС.

Дворкович сразу объявил, что дольше двух сроков находиться на этом посту не будет.

Также чиновник пообещал привлечь многочисленных спонсоров и сократить платежи и взносы в ФИДЕ со стороны федераций.

При россиянине в качестве президента Международная федерация шахмат уже провела матч на мировое первенство между Карлсеном и Каруаной, а 25 декабря в Санкт-Петербурге стартует чемпионат мира по быстрым шахматам.

Дворкович знает шахматы не понаслышке: он сын известного гроссмейстера и арбитра Владимира Дворковича. Павел Колобков Министр спорта РФ

«Дворкович знает шахматы не понаслышке: он сын известного гроссмейстера и арбитра Владимира Дворковича, — рассказывал министр спорта России Павел Колобков. — Он прошел серьезный путь в российском спорте, был председателем оргкомитета по подготовке чемпионата мира — 2018. Я уверен, что большой управленческий опыт Дворковича позволит ему сделать правильные шаги для развития шахмат во всем мире в непростые для ФИДЕ времена, объединив международную шахматную семью».

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Карякин зажег на турнире претендентов, но этого не хватило

Участник прошлого матча за шахматную корону против Магнуса Карлсена россиянин Сергей Карякин провел этот сезон неровно, но стоит отметить его яркую вспышку на турнире претендентов.

Начав с поражений, Карякин постепенно разошелся и в итоге отстал от победителя турнира Каруаны на один балл.

Любопытно, что россиянин стал единственным шахматистом, который сумел нанести Фабиано поражение на этих соревнованиях.

«Я боролся до последнего, однако несколько проигрышей в самом начале турнира помешали мне занять лидирующую позицию. Этот турнир был действительно сложным и в некоторой степени драматичным», — цитировала Карякина пресс-служба компании-организатора турнира World Chess.

В остальном игра россиянина в течение года казалась нестабильной и не приносила серьезных результатов. К декабрю он опустился на 15-е место в рейтинге ФИДЕ.

На первой позиции находится Карлсен с 2835 очками, на втором — Каруана (2832), на третьем — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2817 балла).

Лучшим из россиян является бывший чемпион мира Владимир Крамник, занимающий седьмое место с 2777 очками.

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Россиянка чуть не победила в финале ЧМ

Отечественная шахматистка Екатерина Лагно блестяще выступила на чемпионате мира среди женщин по нокаут-системе, который прошел в Ханты-Мансийске.

Это был первый турнир, который россиянка проводила после рождения четвертого ребенка, однако она успела привести себя в прекрасную форму и сотворила сенсацию, добравшись до финала.

Причем по ходу решающего матча против китаянки Цзюй Вэньцзюнь (второй в мировом рейтинге после гениальной Хоу Ифань) Лагно вела в счете — она первая одержала победу.

Достаточно было свести все оставшиеся партии вничью, однако россиянка неожиданно дрогнула в самом последнем поединке и позволила китаянке сравнять счет по очкам.

На тай-брейке Вэньцзюнь просто разнесла расстроенную соперницу.

Тем не менее в России высоко оценили достижение Лагно, которая впервые в карьере стала вице-чемпионкой мира.

«Выступлением Кати Лагно на этом марафонском турнире, длившемся 21 день, можно только восхищаться, — сказал гроссмейстер и известный комментатор шахмат Сергей Шипов. — Она только вернулась после длительного перерыва, связанного с рождением ребенка, мы наблюдали воистину чудо, как она продвигалась по турниру, дошла до финала, где навязала чемпионке борьбу. Но надо не расстраиваться, а восхищаться нашей российской матерью-героиней».

Также стоит отметить, что на этом ЧМ до полуфинала дошла еще одна российская шахматистка Александра Костенюк.

Они с Лагно пробились на турнир претендентов, в котором примут участие восемь сильнейших шахматисток мира. Победитель этих соревнований получит право сыграть в матче за шахматную корону с Цзюй Вэньцзюнь.