Шесть казахстанских шахматистов сыграют на чемпионате мира с призовым фондом в два миллиона долларов

Стоит отметить, что в турнире примут участие сильнейшие шахматисты мира: Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Левон Аронян и Сергей Карякин. Мужская делегация Казахстана представлена Муртасом Кажгалеевым, Рустамом Хуснутдиновым, Ринатом Джумабаевым. Последний из них высказался о готовности отечественных спортсменов к мировому первенству.

«Ранее нам уже приходилось встречаться с Карлсеном на турнирах. На сегодняшний день он считается сильнейшим шахматистом со стальными нервами, который практически не допускает ошибок. Выиграть можно любого соперника, и мы готовы показать высокий результат», — поделился Джумабаев.

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У женщин от Казахстана выступят прославленные шахматистки Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик и Гулисхан Нахбаева. Их основными соперниками станут Александра Костенюк, Катерина Ланго и китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

«Я возлагаю большие надежды на это соревнование. И хотя это только мой второй чемпионат мира среди взрослых, я чувствую, что уверена в своих силах. И, конечно же, я была бы не против матч-реванша с Марией Музычук», — отметила Абдумалик.