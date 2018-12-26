Шахматист Непомнящий занимает второе место после первого дня ЧМ по рапиду

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Лидирует 15-летний иранец Алиреза Фиружа, набравший после 5 партий 4,5 очка и опережающий по дополнительным показателям Непомнящего и еще одного россиянина Дмитрия Андрейкина, в активе которых такое же количество баллов.

В группу игроков, набравших по четыре очка, входят россияне Герман Базеев (4-е место), Даниил Дубов (8), Григорий Опарин (13), Санан Сюгиров (14), Петр Свидлер (15) и Никита Витюгов (16).

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Еще один россиянин Сергей Карякин набрал 3,5 очка и занимает 23-е место. Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен, проигравший первые две партии на турнире, имеет в активе 3 балла и идет 76-м.

В женском турнире после четырех туров лидирует чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь, набравшая 4 очка, второй идет украинка Анна Музычук (3,5), третьей — китаянка Тань Чжунъи (3,5). Лучшая из россиянок Валентина Гунина (3) — восьмая.

Соревнования по рапиду проходят с 26 по 28 декабря. Всего в мужском турнире будет сыграно 15 туров, в женском — 12. Призовой фонд мужского турнира по рапиду составляет $350 тыс., чемпион получит $60 тыс. Женщины разыгрывают $150 тыс., из которых $40 тыс. достанутся победительнице мирового первенства.