Вэньцзюнь сохраняет лидерство после 8 туров на ЧМ по быстрым шахматам

В среду прошли партии 5−8 раундов. Цзюй Вэньцзюнь одержала победы над украинкой Анной Музычук и своей соотечественницей Чжао Сюэ, а также сыграла вничью с украинкой Марией Музычук и китаянкой Тань Чжунъи.

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На счету Цзюй Вэньцзюнь после восьми туров — 7 очков. Второй идет Мария Музычук — 6,5 балла. По 6 очков имеют в своем активе сразу несколько шахматисток, в том числе Анна Музычук, россиянки Бибисара Асаубаева, Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Другая представительница России Александра Костенюк набрала 5,5 балла, Ольга Гиря — 5, Анастасия Боднарук — 4,5.