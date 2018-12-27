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22:09 (мск), источник: Р-Спорт

Вэньцзюнь сохраняет лидерство после 8 туров на ЧМ по быстрым шахматам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Китаянка Цзюй Вэньцзюнь продолжает лидировать после восьми раундов на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид) среди женщин в Санкт-Петербурге.

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В среду прошли партии 5−8 раундов. Цзюй Вэньцзюнь одержала победы над украинкой Анной Музычук и своей соотечественницей Чжао Сюэ, а также сыграла вничью с украинкой Марией Музычук и китаянкой Тань Чжунъи.

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На счету Цзюй Вэньцзюнь после восьми туров — 7 очков. Второй идет Мария Музычук — 6,5 балла. По 6 очков имеют в своем активе сразу несколько шахматисток, в том числе Анна Музычук, россиянки Бибисара Асаубаева, Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Другая представительница России Александра Костенюк набрала 5,5 балла, Ольга Гиря — 5, Анастасия Боднарук — 4,5.

Чемпионат мира по быстрым шахматам у женщин проводится по швейцарской системе и состоит из 12 туров. Соревнования завершатся в пятницу.

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