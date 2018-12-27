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27 декабря, источник: Р-Спорт

Пять россиян идут в числе лидеров после 10 туров ЧМ по быстрым шахматам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий, Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Даниил Дубов и Максим Матлаков входят в группу лидеров после 10 туров на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид) в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг состоялись партии 5−10-го туров. На счету Непомнящего, Андрейкина, Артемьева, Дубова и Матлакова по 7,5 очка.

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Столько же очков набрали китайские гроссмейстеры Ван Хао и Юй Янъи. По 7 очков заработали 10 шахматистов, среди них норвежец Магнус Карлсен, индиец Вишванатан Ананд, россияне Артем Тимофеев и Григорий Опарин.

Другие российские шахматисты Сергей Карякин, Петр Свидлер и Дмитрий Яковенко после 10 туров набрали по 6,5 очка, Александр Грищук — 6, Евгений Томашевский, Владимир Федосеев — по 5,5. На счету Хикару Накамуры (США) 6,5 балла, армянин Левон Аронян набрал 5,5 очка.

Чемпионат мира по быстрым шахматам у мужчин проводится по швейцарской системе и состоит из 15 туров. Соревнования завершатся в пятницу.

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