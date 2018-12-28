Карпов назвал издевательством заставлять шахматистов играть по пять партий в день на ЧМ
МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Заставлять шахматистов проводить по пять партий в день на проходящем в
МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Заставлять шахматистов проводить по пять партий в день на проходящем в
По итогам второго игрового дня чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в
«Быстрые шахматы, безусловно, отличаются от классических. Это другая скорость принятия решения, реакции, интуиции. И мне кажется, что заставлять играть по пять партий в день — это издевательство над шахматистами. Можно, конечно, заманивать деньгами, но если бы в шахматах существовала охрана труда, то подобного бы не происходило», — заявил Карпов.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря. Призовой фонд мужского турнира по рапиду составляет $350 тыс., чемпион получит $60 тыс. Чемпионат мира по блицу состоится