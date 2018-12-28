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00:27 (мск), источник: ТАСС

Карпов назвал издевательством заставлять шахматистов играть по пять партий в день на ЧМ

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Заставлять шахматистов проводить по пять партий в день на проходящем в Санкт-Петербурге чемпионате мира по быстрым шахматам — это издевательство над спортсменами. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам второго игрового дня чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в Санкт-Петербурге, российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел на первое место набрав 7,5 балла из 10 возможных. Российский гроссмейстер Сергей Карякин набрал 6,5 балла и занимает 23-е место. Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен, выигравший во второй игровой день четыре из пяти партий, идет 17-м (7 очков).

«Быстрые шахматы, безусловно, отличаются от классических. Это другая скорость принятия решения, реакции, интуиции. И мне кажется, что заставлять играть по пять партий в день — это издевательство над шахматистами. Можно, конечно, заманивать деньгами, но если бы в шахматах существовала охрана труда, то подобного бы не происходило», — заявил Карпов.

Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря. Призовой фонд мужского турнира по рапиду составляет $350 тыс., чемпион получит $60 тыс. Чемпионат мира по блицу состоится 29—30 декабря.

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