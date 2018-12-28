Карпов назвал издевательством заставлять шахматистов играть по пять партий в день на ЧМ

По итогам второго игрового дня чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в Санкт-Петербурге, российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел на первое место набрав 7,5 балла из 10 возможных. Российский гроссмейстер Сергей Карякин набрал 6,5 балла и занимает 23-е место. Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен, выигравший во второй игровой день четыре из пяти партий, идет 17-м (7 очков).

«Быстрые шахматы, безусловно, отличаются от классических. Это другая скорость принятия решения, реакции, интуиции. И мне кажется, что заставлять играть по пять партий в день — это издевательство над шахматистами. Можно, конечно, заманивать деньгами, но если бы в шахматах существовала охрана труда, то подобного бы не происходило», — заявил Карпов.