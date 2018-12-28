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21:49 (мск), источник: ТАСС

FIDE заключила мировое соглашение с бывшим президентом организации Илюмжиновым

ТАСС, 28 декабря. Международная шахматная федерация (FIDE) заключила мировое соглашение с бывшим главой организации россиянином Кирсаном Илюмжиновым. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Отмечается, что соглашение между сторонами касается сроков временного отстранения, наложенного FIDE на Илюмжинова.

В июле комиссия FIDE по этике отстранила Илюмжинова от должности президента на 18 месяцев. Илюмжинов возглавлял организацию с 1995 года, шесть раз переизбиравшись на этот пост. Россиянин бессменно занимал должность главы FIDE 23 года, что является вторым по длительности сроком во главе FIDE.

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