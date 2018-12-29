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17:56 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил российского шахматиста Дубова с победой на ЧМ по быстрым шахматам

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление российскому шахматисту Даниилу Дубову, занявшему первое место на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) в Санкт-Петербурге. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

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Источник: Reuters
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«От души поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира-2018. Вы на “отлично” выступили на “домашних” соревнованиях, сумели собраться, сосредоточиться и блестяще справились с поставленными целями. Своей убедительной победой, яркой, красивой, техничной игрой преподнесли великолепный новогодний подарок наставникам, родным и близким, всем поклонникам шахмат в России», — говорится в сообщении.

Глава государства пожелал шахматисту дальнейших спортивных успехов.

Россиянин набрал 11 баллов из 15 возможных. Вторым стал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров (10,5 балла), третьим — американец Хикару Накамура (10,5). Россиянин Владислав Артемьев занял четвертое место (10,5), Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен на этих соревнованиях занял пятое место (10,5).

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