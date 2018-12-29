Путин поздравил российского шахматиста Дубова с победой на ЧМ по быстрым шахматам

«От души поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира-2018. Вы на “отлично” выступили на “домашних” соревнованиях, сумели собраться, сосредоточиться и блестяще справились с поставленными целями. Своей убедительной победой, яркой, красивой, техничной игрой преподнесли великолепный новогодний подарок наставникам, родным и близким, всем поклонникам шахмат в России», — говорится в сообщении.