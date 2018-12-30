Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу

Источник: Reuters

По итогам 21-го тура Карлсен набрал 17 очков и не проиграл ни одной партии.

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Второе место занял поляк Ян-Кшиштоф Дуда (16,5), третье — американец Хикару Накамура (14,5). Лучшим из россиян стал Пётр Свидлер, он занял пятое место (14).

Карлсен в четвёртый раз в карьере выиграл чемпионат мира по блицу (2009, 2014, 2017, 2018). Это лучший результат в истории шахмат.