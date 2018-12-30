Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу
Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу в
Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу в
По итогам 21-го тура Карлсен набрал 17 очков и не проиграл ни одной партии.
Второе место занял поляк
Карлсен в четвёртый раз в карьере выиграл чемпионат мира по блицу (2009, 2014, 2017, 2018). Это лучший результат в истории шахмат.
Напомним, в женском турнире чемпионат мира по блицу выиграла россиянка Екатерина Лагно. По итогам 17 туров Лагно набрала 13,5 очка. Второе место заняла иранка Сарасадат Хадемальшарьех (13), третье — китаянка Лэй Тинцзе (12,5).