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19:42 (мск), источник: ТАСС

Филатов: Россия не тратила бюджетные деньги на проведение ЧМ по рапиду и блицу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Деньги из российского бюджета не были затрачены на проведение чемпионата мира по рапиду и блицу, который завершился в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил президент Федерация шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы гордимся этим чемпионатом, — заявил Филатов. — Он исторический, потому что был проведен двумя странами — Россией и Саудовской Аравией. Мы не потратили ни копейки бюджетных денег — провели чемпионат за счет короля Сальмана и спонсоров».

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Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, ее соотечественник Даниил Дубов стал чемпионом мира по скоростным шахматам (рапиду). Победительницей в женском турнире по рапиду стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, чемпионом мира по блицу стал норвежец Магнус Карлсен.

«Турнир стал триумфальным для ФШР — завоевано две золотые медали. Особенно хочу отметить умницу Лагно, она в этом году стала мамой в четвертый раз, стала вице-чемпионкой мира по классическим шахматам, и вот такой триумф в Петербурге. Лагно — настоящий герой», — добавил Филатов.

В прошлом году чемпионат мира по блицу и рапиду прошел в Саудовской Аравии, турнир носил имя короля страны Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. В текущем сезоне Шахматная федерация Саудовской Аравии (SCF) намеревалась провести второе мировое первенство имени короля страны, турнир должен был пройти в Эр-Рияде. Позднее SCF достигла договоренности с ФШР об объединении турнира короля с чемпионатом мира по блицу и рапиду, местом проведения соревнований стал Санкт-Петербург.

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