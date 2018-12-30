Филатов: Россия не тратила бюджетные деньги на проведение ЧМ по рапиду и блицу

Источник: РИА "Новости"

«Мы гордимся этим чемпионатом, — заявил Филатов. — Он исторический, потому что был проведен двумя странами — Россией и Саудовской Аравией. Мы не потратили ни копейки бюджетных денег — провели чемпионат за счет короля Сальмана и спонсоров».

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Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, ее соотечественник Даниил Дубов стал чемпионом мира по скоростным шахматам (рапиду). Победительницей в женском турнире по рапиду стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, чемпионом мира по блицу стал норвежец Магнус Карлсен.

«Турнир стал триумфальным для ФШР — завоевано две золотые медали. Особенно хочу отметить умницу Лагно, она в этом году стала мамой в четвертый раз, стала вице-чемпионкой мира по классическим шахматам, и вот такой триумф в Петербурге. Лагно — настоящий герой», — добавил Филатов.