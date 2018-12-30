Филатов: Россия не тратила бюджетные деньги на проведение ЧМ по рапиду и блицу

«Мы гордимся этим чемпионатом, — заявил Филатов. — Он исторический, потому что был проведен двумя странами — Россией и Саудовской Аравией. Мы не потратили ни копейки бюджетных денег — провели чемпионат за счет короля Сальмана и спонсоров».
Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, ее соотечественник Даниил Дубов стал чемпионом мира по скоростным шахматам (рапиду). Победительницей в женском турнире по рапиду стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, чемпионом мира по блицу стал норвежец Магнус Карлсен.
«Турнир стал триумфальным для ФШР — завоевано две золотые медали. Особенно хочу отметить умницу Лагно, она в этом году стала мамой в четвертый раз, стала
В прошлом году чемпионат мира по блицу и рапиду прошел в Саудовской Аравии, турнир носил имя короля страны Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. В текущем сезоне Шахматная федерация Саудовской Аравии (SCF) намеревалась провести второе мировое первенство имени короля страны, турнир должен был пройти в